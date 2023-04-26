Официальная касса России: «Вызов» показал лучший старт с декабря 2021 года

Российский блокбастер ВЫЗОВ начал свой прокатный путь с 426 млн рублей. Это десятый старт в истории среди российских лент и третий – среди отечественных проектов компании «Централ Партнершип». Новинка уверенно опередила такие проекты как ВИКИНГ (244 млн) и ХОЛОП (313 млн), но не смогла дотянуться до цифр ЭКИПАЖА (465 млн).

«Я считаю, страна приняла ВЫЗОВ. Судя по отзывам, зрители с теплом восприняли картину, им все понравилось и они остались довольны. Главным ожиданием по старту была реакция публики, поэтому наши предположения оправдались», – рассказал в интервью ЭБК продюсер фильма ВЫЗОВ Алексей Троцюк.

На вторую строчку бокс-офиса сместился боевик ДЖОН УИК 4, потерявший 48,8% от кассы предыдущего уикенда. Его общая выручка достигла 785 млн, что превосходит итоговый результат картины 007: СПЕКТР (777 млн).

Третье место в чарте досталось триллеру МИЗАНТРОП, заработавшему 13,9 млн рублей. Картина с Шейлин Вудли и Беном Мендельсоном в главных ролях совсем немного уступила схожей по жанру ВЕТРЕНОЙ РЕКЕ (15,3 млн).

На четвертом месте расположились КОТЫ ЭРМИТАЖА, потерявшие лишь 25,4% от выручки прошлого уикенда. Общая касса проекта достигла 275 млн, что делает его самым успешным анимационным релизом года.

Замкнула первую пятерку приключенческая лента ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН. Всего в копилке французской картины 97 млн рублей.

Шестое место по итогам недели досталось мелодраме МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ, заработавшей за уикенд 9,1 млн. Общая выручка проекта достигла 97 млн, что выше итоговых показателей ЭСКОРТНИЦ (82,4 млн).

Мультфильм ЗВЕРОЛЭНД потерял 36,5% от кассы первого уикенда и с результатом в 8,1 млн стал в чарте седьмым. Суммарно на счету ленты – 22,9 млн, что выше итоговых цифр проектов РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ (22,6 млн) и МОЯ ФЕЯ – ПРОКАЗНИЦА (22,3 млн).

На десятом месте расположилась еще одна новинка недели, хоррор ГРЕМЛИНЫ: ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА (4,9 млн рублей). Лента стартовала примерно на одном уровне с проектами БОЙСЯ ТИШИНЫ (5 млн) и ПРОКЛЯТАЯ (5,3 млн).

Также в прокат вышли семейная картина СПИРИТ. СЕРЕБРЯНАЯ ЗВЕЗДА (1,5 млн, пятнадцатая строчка), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 155. ВЕСНА – ПОРА МУЛЬТИКОВ (1 млн, девятнадцатое место) и мультфильм ПОРОРО: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗАМКЕ ДРАКОНА (0,8 млн, двадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 542 млн рублей, с учетом стран СНГ – 591 млн. Это на 137,6% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 249,2% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм ПЕРВЫЙ ОСКАР.

26.04.2023 Автор: Максим Острый