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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 5–8 октября 2023 года

Воздухоплаватели, гардемарины и другие

Очевидно, главной новинкой уикенда станет приключенческая лента Игоря Волошина с Федором Бондарчуком в главной роли ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (CP). Картина, повествующая о подвигах Федора Конюхова, обладает высокой событийностью, комфортным для кинотеатров хронометражем и отличным кастом. Все это позволяет ей надеяться уже на старте повторить цифры таких релизов как НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (129 млн рублей) и ЛЕДОКОЛ (125 млн).

Максим Острый, автор БК: «Духоподъемный заряд проекта наверняка придется по вкусу зрителям и запустит позитивный «сарафан. В ПОВЕЛИТЕЛЕ ВЕТРА фактически нет отрицательных персонажей и вообще нет места злу. Это фильм о силе человеческого духа, любви к близким и осознании собственного призвания, как бы сложно это иногда ни было».

Конкуренцию российскому блокбастеру постарается навязать американское драмеди ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ (GF). Основанная на реальной истории лента об удивительных событиях на Уолл-Стрит может похвастаться звездным актерским составом (Сет Роген, Пол Дано, Себастиан Стэн, Пит Дэвидсон, Шейлин Вудли, Винсент Д’Онофрио), а низкая конкуренция со стороны другого импортного контента может обеспечить ей внимание самой широкой публики. Референсами в данном случае выступают ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ (30,7 млн рублей на старте) и ОПАСНАЯ ИГРА СЛОУН (17,4 млн).

Еще одна российская новинка, ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР (NMG), постарается сыграть на ностальгических чувствах более возрастной аудитории. Однако насколько ей это удастся, даже с учетом наличия столь мощного бренда, сказать сложно. Ориентиром по сборам здесь можно назвать БЕНДЕР: НАЧАЛО (23,3 млн рублей).

Любителей остросюжетного кино на уикенде ждет КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ (NKI). Продюсерский проект Александра Ажа обладает четким концептом и энергичным трейлером. Ему вполне по силам повторить цифры картины ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ (14,6 млн).    

Также зрители смогут посмотреть комедии 30 НОЧЕЙ С БЫВШЕЙ (KNLG) и СЕСТРА, ДЕЙСТВУЙ! (ART), документальную ленту АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ. ПОСЛЕСЛОВИЕ... (ABK), мелодраму ГРАНИ ЛЮБВИ (SBF), фильм ужасов ДОМ ТЫСЯЧИ ДВЕРЕЙ (PLK), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 161. ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД (MVK, с 07.10), драму ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (NMG), триллер ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ. ТАЙНА (KNLG), семейное фэнтези ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ (NKI) и перевыпуск драмы ПОЖАРЫ (INK).   

Фото: кадр из фильма ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА

03.10.2023 Автор: Максим Острый

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