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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 9–12 ноября 2023 года

Панки, инопланетяне, насекомые и другие

Триллер СИНДРОМ (CP) станет одной из трех ярких российских новинок, выходящих на грядущем уикенде. Картина постарается привлечь аудиторию узнаваемым актерским составом (Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро), а сильный прокатчик обеспечит ей хорошую роспись. Новинка постарается улучшить цифры такого близкого ей по жанру релиза как ГИПНОЗ (7,6 млн на старте).

Новая работа Анны Меликян, ЧУВСТВА АННЫ (PIFD), в своей рекламной кампании четко нацелена на аудиторию арт-мейнстрима из крупных городов. Событийность ленте обеспечит исполнившие главные роли в проекте Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев. Референсом в данном случае можно назвать КУПЕ НОМЕР 6 (6,8 млн).

Черная комедия ГОД РОЖДЕНИЯ (VLG) позиционируется прокатчиком как достаточно легкое кино, но связанный с 90-ми годами сюжет и имя режиссера Местецкого подсказывают, что с жанром картины все не так просто. В качестве ориентира в данном случае можно назвать ленту КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? (9 млн).

Поклонников хорроров на уикенде ждут ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ (AK). У ленты эффектный трейлер и низкая конкуренция на дате, так что фильм вполне может удивить своими сборами. Его ориентир – МЕТКИ ТЬМЫ (10,7 млн).

На самого юного зрителя рассчитан мультфильм КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ (GF). Проект обладает приятным уровнем анимации, однако сюжет его вряд ли сможет заинтересовать подростков. Тем не менее, картина постарается повторить цифры релиза БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (12,5 млн).

Также зрители смогут посмотреть комедии АГЕНТ 044: ОПЕРАЦИЯ ГАРНИ (PRD) и НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ ЖЕНЫ (KNLG), драмы АНГЕЛ МЕСТИ (CAE), КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ (RWV) и МАСТЕР И ЕГО МУЗА (RR), драмеди В ПАУТИНЕ (AK), триллеры КАТАСТРОФА (CPF) и НЕФАРИУС (SBF), мультфильм МАСТЕР КИД (PNR), боевики НАСЛЕДНИК (KAP) и ТИГР 3 (INDF, с 10.11), музыкальный проект ПИКОВАЯ ДАМА (KAP, с 12.11) и фэнтези ПРИНЦЕССА И КОЛДУН АЛАЗАР (KNLG).

 

Фото: кадр из фильма ЧУВСТВА АННЫ

07.11.2023 Автор: Максим Острый

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