Предпродажи уикенда: спортивная драма «Бультерьер» уступает «Молоту» и «Спарте»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим спортивную ленту БУЛЬТЕРЬЕР (VLG) и хоррор ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ (EXP).
Борцовская драма БУЛЬТЕРЬЕР предварительно освоила 37,3 тысяч рублей. Новинка заметно уступила аналогам МОЛОТ (170,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 52,4 млн) и СПАРТА (94,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,3 млн), но в то же время обошла проект ЭЛАСТИКО (19,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,9 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|МОЛОТ
|170,2
|СПАРТА
|94,3
|БУЛЬТЕРЬЕР
|37,3
|ЭЛАСТИКО
|19,1
Новый хоррор компании «Экспонента» ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ собрал 25,6 тысяч рублей. Это уступает показателям предшествующих проектов ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ (52 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн), ЛОВЕЦ СНОВ (48,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,8 млн), АСТРАЛ. ОНЛАЙН (36,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн) и ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ (31,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ
|52,0
|ЛОВЕЦ СНОВ
|48,9
|АСТРАЛ. ОНЛАЙН
|36,7
|ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ
|31,3
|ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ
|25,6
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15.06.2022 Автор: Никита Никитин