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Аналитика


Предпродажи уикенда: спортивная драма «Бультерьер» уступает «Молоту» и «Спарте»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим спортивную ленту БУЛЬТЕРЬЕР (VLG) и хоррор ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ (EXP). 

Борцовская драма БУЛЬТЕРЬЕР предварительно освоила 37,3 тысяч рублей. Новинка заметно уступила аналогам МОЛОТ (170,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 52,4 млн) и СПАРТА (94,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,3 млн), но в то же время обошла проект ЭЛАСТИКО (19,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,9 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
МОЛОТ 170,2
СПАРТА 94,3
БУЛЬТЕРЬЕР 37,3
ЭЛАСТИКО 19,1

Новый хоррор компании «Экспонента» ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ собрал 25,6 тысяч рублей. Это уступает показателям предшествующих проектов ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ (52 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн), ЛОВЕЦ СНОВ (48,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,8 млн), АСТРАЛ. ОНЛАЙН (36,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн) и ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ (31,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ 52,0
ЛОВЕЦ СНОВ 48,9
АСТРАЛ. ОНЛАЙН 36,7
ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ 31,3
ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ 25,6

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15.06.2022 Автор: Никита Никитин

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