Обзор новинок проката на уикенде 17–20 августа 2023 года

Безусловно, лидером уикенда станет мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). Уже в рамках превью картина смогла заработать 178 млн рублей, так что в целом ей предстоит улучшить итоговый результат анимационного проекта ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС (272 млн рублей). Среди сильных качеств новинки – высокий уровень анимации и сверхпопулярный бренд.

Рая Башинская, автор БК: «Качество анимации в полнометражном фильме значительно выше, чем в сериале, и выполнено практически на студийном уровне. Поклонники проекта не останутся равнодушными: герои здесь выглядят симпатичнее и двигаются более естественно, экшн-сцены плотные, динамичные и хорошо поставленные, а освещение и окружение, в отличие от сериала, прорисованы до мельчайших подробностей. Красивая анимация очарует детей, а подросткам будут интересны отношения друзей, романтическая динамика между Леди Баг и Супер-котом и зрелищность спецэффектов».

На взрослую аудиторию на уикенде будет работать военная драма СВИДЕТЕЛЬ (CP). Актуальность ее сюжета может как сыграть на руку проекту, так и вызвать болезненную реакцию общества. В качестве референсов здесь можно вспомнить проекты ЗАВОД (19,1 млн рублей на старте) и ЗАЛОЖНИКИ (10,4 млн).

Также зрители смогут посмотреть триллер ИГРА В ПЕРЕГОВОРЫ (KAP), комедию КАК ЗВЕЗДЫ (CPF), фантастику ОГРАБЛЕНИЕ ИЗ БУДУЩЕГО (TNL), фильмы ужасов ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. ПРЯМОЙ ЭФИР (KNLG) и ТАЙНА ПРОКЛЯТОЙ ОБИТЕЛИ (MVK) и перевыпуск драмы ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ (ILK).

Фото: кадр из мультфильма ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ

15.08.2023 Автор: Максим Острый