Обзор новинок проката на уикенде 20–23 июля 2023 года

Все шансы стать ключевым релизом уикенда на этой неделе есть у мультфильма ПРОСТО СУПЕР (NMG/RUR). Новинка обладает приятной картинкой и сюжетом, интересным всем представителям семейной аудитории – и юным, и взрослым. В качестве референсов можно вспомнить проекты ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (18 млн рублей на старте) и ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ (15,2 млн).

Костюмная драма ЖАННА ДЮБАРРИ (RWV) привлечет как зрителей, следящих за фестивальным кинематографом, так и многочисленных поклонников таланта Джонни Деппа.

Дмитрий Некрасов, автор БК: «Плюсы проекта – в его звуковой и визуальной составляющих: завораживающие виды Версаля и французских окрестностей, демонстрация королевского быта того времени, а также атмосферная оркестровая музыка, достойная лучших голливудских образчиков жанра, делают картину заслуживающей просмотра именно на большом экране».

Ориентиры новинки на старте – КОКО ДО ШАНЕЛЬ (17,1 млн) и АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ (12,8 млн).

Триллер СХВАТКА С ДЬЯВОЛОМ (GF) не может похвастаться большим бюджетом, однако его главный козырь – это Николас Кейдж в роли злодея. Судя по трейлеру, актер своей почти карикатурной игрой удачно оттеняет жанровые клише проекта. Лента постарается повторить стартовые цифры релизов БАРРАКУДА (9,5 млн) и КОДЕКС КИЛЛЕРА (9,2 млн).

На самых младших зрителей нацелен мультфильм КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ (TNL). Учитывая довольно низкую конкуренцию, новинка вполне может добрать свое на длинной дистанции. На первом уикенде ее ориентир – КОМАНДА КОТИКОВ (9,9 млн).

Также зрители смогут посмотреть мелодраму ДО ВСТРЕЧИ НА ВЕНЕРЕ (VLG), криминальную ленту КОРОЛЬ УЛИЦ (CPF), хоррор КОШМАР (NKI), комедии ЛЮБОВЬ СО ВКУСОМ (KNLG) и РАЙ ДЛЯ ДУРАКА (PRD), боевик МАЛЫШКА НА ДРАЙВЕ (KAP), триллер РУБЕЖ ВЫЖИВАНИЯ (EXP) и перевыпуски проектов ДОННИ ДАРКО (INK), ДУРНАЯ КРОВЬ (RUR) и ПАРЕНЬ ВСТРЕЧАЕТ ДЕВУШКУ (RUR).

Фото: кадр из фильма ПРОСТО СУПЕР

18.07.2023 Автор: Максим Острый