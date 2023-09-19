Обзор новинок проката на уикенде 21–24 сентября 2023 года

Главной новинкой уикенда, а то и всего сентября, должен стать боевик НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (GF). У картины есть узнаваемый бренд, звездный кастинг и перспектива длительного проката. Все это дает ей шансы не только улучшить показатели проекта ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (92,4 млн рублей на старте), но и попробовать обогнать предыдущую часть франшизы (136 млн за первый уикенд).

На женскую аудиторию нацелена комедия Я БОГИНЯ (CP) с Александрой Бортич в главной роли. Название проекта призвано вызвать ассоциации с хитом Я ХУДЕЮ (319 млн рублей), однако тематически фильм выглядит ближе к МАРАФОНУ ЖЕЛАНИЙ (119 млн). Многое в судьбе проекта, в любом случае, будет решать «сарафан».

Другим заметным российским релизом на дате станет приключенческая лента ЧУЖАЯ (NMG). Картина постарается воспользоваться популярностью жанра survival-триллера, а другим ее козырем станет необычный и яркий сеттинг. В качестве референсов фильма можно назвать проекты ОДНА (50,3 млн) и ДИКАЯ (25,2 млн).

На младших зрителей на уикенде рассчитан китайский мультфильм МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ (EXP). Судя по всему, он может претендовать на старт, приближенный к показателям релиза ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (8,5 млн).

Также зрители смогут посмотреть документальный проект ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА КИНГА (WP), хоррор МЕГАЛОМАНЬЯК. РЕИНКАРНАЦИЯ (UNID), комедию ОДНОЙ БЕЗУМНОЙ НОЧЬЮ (KNLG), триллер ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ (PLK), фэнтези ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МОЕЙ ЖИЗНИ (RUR) и перевыпуск анимации УЧЕНИК ЧУДОВИЩА (INK).

Фото: кадр из фильма НЕУДЕРЖИМЫЕ 4

19.09.2023 Автор: Максим Острый