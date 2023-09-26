Обзор новинок проката на уикенде 28 сентября – 1 октября 2023 года

На этой неделе до кинотеатров доберется драма 1993 (AK) Александра Велединского. Фильм, обращающийся к сколь сложной, столь и интересной теме, обладает мощным актерским составом, крайне обаятельным трейлером и поддержкой «России 1». Все это позволит картине привлечь в залы более широкую публику, чем исключительно поклонники российского арт-хауса. Референсами в данном случае могут служить проекты ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ (45,8 млн рублей на старте) и ДОВЛАТОВ (98,7 млн).

Юлия Шампорова, главный редактор БК: «1993 – это фильм, которого остро не хватало современному отечественному кинематографу. Это смелый разговор со зрителем о недавнем прошлом как о незатянувшейся ране, попытка осмыслить и понять, почему российская история движется по очень узкой спирали, повторяясь вновь и вновь, и почему представители одного народа не могут найти друг с другом общий язык».

На более младшую аудиторию рассчитана еще одна российская новинка, приключения ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД (CRP). У сиквела прошлогоднего каникулярного хита выросла узнаваемость, однако и конкуренция в кинотеатрах сейчас иная, а каникулы – не скоро. Но в любом случае оригинальный фильм (37,5 млн рублей) новинка должна постараться опередить.

На избирательную аудиторию крупных городов нацелена новая работа Вуди Аллена ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ (VLG). Сборы ленты, вероятно, будут несколько ограничены серьезным жанром и недостатком звезд в касте, однако своего зрителя она безусловно привлечет. Ее ориентиры – ГЛАВНАЯ РОЛЬ (10,6 млн) и КОЛЕСО ЧУДЕС (13,1 млн).

Любителей хорроров ждет на уикенде ЗАКЛЯТИЕ. ЗЛО ВНУТРИ (EXP). У проекта неплохие отзывы критиков, однако мало чем выделяющийся трейлер. Референсами в данном случае могут служить картины РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА (12,4 млн) и ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (9,5 млн).

Также зрители смогут посмотреть фантастику ЛУНА (RWV), драмеди МИТТЕЛЬМАРШ (RFLF), фильм ужасов ОЗЕРО СТРАХА. ПРИСУТСТВИЕ (KNLG), фэнтези ПРИНЦЕССА И РУНА ВРЕМЕНИ (KNLG), комедия ТУТ ВСЕ СВОИ (PRD), боевик ФАНТОМ (KAP) и перевыпуск проекта ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ ПРОДАННЫЙ СМЕХ (TNL).

Фото: кадр из фильма 1993

26.09.2023 Автор: Максим Острый