Обзор новинок проката на уикенде 31 августа – 3 сентября 2023 года

Ключевым релизом уикенда видится семейная приключенческая лента ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (AK). Картина обладает детективным сюжетом и узнаваемым брендом в названии, что вполне позволяет ей ориентироваться на достижения прошлогоднего КАЛЕНДАРЯ МА(Й)Я (39,9 млн рублей на старте).

В целом примерно на ту же семейную аудиторию нацелен и проект ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО (CP), однако его основной зритель все-таки, вероятно, несколько младше. Референсами в данном случае могут служить ВОЛШЕБНИК (8,3 млн) и СПАСТИ ПУШКИНА (2,6 млн).

Поклонники фильмов про собак должны обратить внимание на китайскую картину МОЙ ХАТИКО (KNLG). В ее пользу говорит, опять же, узнаваемый бренд и стабильная востребованность в России фильмов этого жанра. В качестве ориентиров можно назвать релизы ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ (13,5 млн) и МОЙ ПЕС РУНИ (6,5 млн).

Максим Острый, автор БК: «Это на все сто процентов кино про дружбу человека и собаки, про верность и про то, что жизнь состоит из чередующихся веселых и грустных моментов. Сам пес (точнее, псы, которые его играли) удивительно обаятельный и хорошо чувствует себя перед камерой, являясь полноправным участником актерского состава. У него есть все шансы стать звездой этого проекта и запустить позитивный «сарафан».

Любителей хорроров на грядущем уикенде ждет ИГРА В ПРЯТКИ (GF). Лента выходит в прокат в России одновременно с премьерой в США, что исключает появление пиратской копии в сети. В касте проекта заняты Эйса Баттерфилд и Натали Дайер, а среди продюсеров – братья Руссо. Все это позволяет фильму надеяться улучшить результаты ПРОКЛЯТИЯ АРТУРА (10,2 млн) и ДЕТЕЙ КУКУРУЗЫ (10,1 млн).

Поклонники Тиля Швайгера на этой неделе смогут оценить его последнюю на данный момент работу – роль в спортивном экшне ГОНЩИКИ НА ДРАЙВЕ (EXP). С одной стороны, у фильма не самые высокие отзывы, с другой – вполне приличная касса в Германии. Референсами здесь служат КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ: ТАЙНА ВАЛЬВЕРДЕ (9,8 млн) и ГОНКА ВЕКА (11 млн).

Также зрители смогут посмотреть фантастику ДЖУЛС (PRD) и ПАНДА ИЗ КОСМОСА (RWV), триллеры ЗОВ МЕСТИ (RR) и МОЛЧАНИЕ АНГЕЛОВ (CPF), экшн ОХОТА НА КОРОЛЯ (CRP), ужасы ПРИЗРАЧНАЯ СТАНЦИЯ (KAP), комедию РОМАНТИК (ART), драму СИЛА ДОБРА (KNT, с 01.09) и перевыпуск ЗВОНКА (INK).

Фото: кадр из фильма ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ

29.08.2023 Автор: Максим Острый