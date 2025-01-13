Петр Ануров: «“Волшебник Изумрудного города” предложил зрителю нечто визуально новое по сравнению с народными сказками последних лет»

БК пообщался с генеральным продюсером компании «Кинослово» о результатах новогоднего проката и о конкуренции в этот период

Сказка компаний «Кинослово», Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова и «Централ Партнершип» ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА возглавила новогодний прокат, заработав за каникулы 2,6 млрд рублей. На данный момент фильм занял шестую строчку среди самых кассовых отечественных релизов за всю историю. Фильм со Светланой Ходченковой, Юрием Колокольниковым и Дмитрием Чеботаревым стал первым во франшизе по книгам Александра Волкова. Готовится к съемкам сиквел под названием ЗЛАЯ ВЕДЬМА, а также идет работа над УРФИНОМ ДЖЮСОМ. Проект оказался первой сказкой продюсера Петра Анурова и самой успешной картиной компании «Кинослово». БК поговорил с ним о результатах новогоднего проката и о конкуренции в этот период.

Поздравляем вас с результатами фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА! Ваша первая сказка уже стала шестой в списке самых кассовых российских проектов. Как вы оцениваете работу картины на новогодних праздниках? Сработала ли она в рамках ваших ожиданий?

Спасибо за поздравления! Фильм отработал очень успешно, конечно. Он выиграл так называемую «новогоднюю битву» с большим запасом, что еще месяц назад не было очевидно ни для рынка, ни для нас. У проекта был очень сложный соперник ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, четвертая часть успешной кинофраншизы. К тому же впервые два главных конкурента работали на семейную аудиторию. Тем ценнее и репрезентативнее наша победа.

В этом году в «новогодней битве» столкнулись не просто два крупнобюджетных развлекательных фильма, как в прошлом году, а две большие сказки, рассчитанные на одну аудиторию. Как проекты повлияли друг на друга, по вашему мнению? Были бы сборы ВОЛШЕБНИКА выше, если бы не ФИНИСТ?

Конечно, семейный зритель не бесконечен, и мы отобрали друг у друга часть сборов, это очевидно.

В чем вы видите преимущества ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА по сравнению с конкурентами?

Во-первых, нашей большой команде, в которую входили продюсеры фильма, дистрибьютор «Централ Партнершип», «Газпром Медиа Холдинг» и РТВ, а также «Кинопоиск», удалось провести выдающуюся рекламную кампанию по объему, по качеству креатива и по глубине проникновения – с применением множества новых решений. Поддержка холдинга «Газпром Медиа» была поистине беспрецедентной по масштабу и охвату. Были задействованы практически все активы: рекламные ролики и спонсорские заставки шли в эфирах ТНТ, «Пятницы!», НТВ, ТВ-3, ТНТ4, «Матча», «Субботы» и 2x2. Мы переодевали студию «Матча», переносили зрителей прогноза погоды вместе с нашим ураганом в локации картины. Нас активно поддерживал Rutube, песня «Ураган» вошла в волшебный новогодний ролик телеканала «Матч», а в канун Нового года «Лахта-центр» осветился изумрудным сиянием. И это далеко не все наши активности. Партнеры из «Кинопоиска» со своей стороны превзошли все, что делали ранее для продвижения кино. В каком-то смысле я думаю, что это новый бенчмарк для рынка по выпуску больших проектовсобытий.

Безусловно, нам помогло то, что в наших руках был сильный бренд книги, формирующий лояльную аудиторию. Но – и это второй элемент успеха – визуальные материалы фильма, образы героев, качество компьютерной графики, стиль изображения не только не оттолкнули требовательного к экранизациям зрителя, а, наоборот, убедили его в высочайшем качестве фильма. В каком-то смысле мы предложили зрителю что-то визуально новое по сравнению с народными сказками последних лет. Те зрители, которым фильм очень понравился или в целом понравился, отмечают качество изображения, графику на уровне или даже выше мировых аналогов, классные образы героев, актерские работы и красоту локаций.

Два главных фильма этой «новогодней битвы» практически повторяют сборы прошлогодних флагманов, ХОЛОПА 2 и БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ, но уступают им по количеству зрителей. В этом году в целом на праздниках посещаемость была ниже. Чем вы это объясняете? Как это можно было бы исправить?

Думаю, на поверхности лежит несколько основных причин. Во-первых, сильный рост цены билета, который демотивировал часть аудитории к семейному, а значит, суммарно очень дорогому походу в кино в первые дни Нового года. И в целом по году мы видели, что цены росли, а посещаемость – нет. Во-вторых, два основных конкурента работали на одну аудиторию, чего не было в предыдущие «новогодние битвы», фильмы либо дополняли друг друга аудиторно, либо, как ЧЕБУРАШКА, работали в полном одиночестве. Ну и, наконец, надо признать, что оба проекта не получили идеального «сарафана», который дал бы им явное дополнительное преимущество. Почему этого не произошло с конкурентом, сказать не могу, но свои сильные и слабые стороны мы хорошо знаем и будем работать над тем, чтобы второй фильм собрал еще бόльшую кассу и получил самый высокий зрительский отклик.

В следующем году конкуренция за семейную аудиторию на новогодних праздниках продолжится – тогда столкнутся ЧЕБУРАШКА 2 и БУРАТИНО, а в 2027-м – сиквел ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА и СТАРИК ХОТТАБЫЧ. Продолжаете ли вы считать такой формат выпуска фильмов в прокат оптимальным?

Мы пока не знаем, какими получатся эти картины, но наличие двух огромных семейных брендов на одной дате потенциально может создать похожие сложности в борьбе за семейную аудиторию. Насколько мне известно, на данный момент там есть также фильм ПРОСТОКВАШИНО, что делает эту ситуацию практически новогодней мясорубкой, а не битвой. Что касается ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ЗЛАЯ ВЕДЬМА, то мы по-прежнему планируем выпустить его в Новый год 2026-2027.

Какие решения из рекламной кампании ВОЛШЕБНИКА вы позаимствуете для ПРОРОКА? Какие у вас ожидания перед релизом картины?

ПРОРОК получился очень яркой, красивой и эмоциональной картиной. Безусловно, опыт ВОЛШЕБНИКА будет полезен. Также мы будем выпускать его в основном с теми же партнерами и находиться на одной волне, но креативно мы все же делаем другие вещи, пробуем разные инструменты, так как аудиторно и жанрово картина сильно отличается. Мы с радостью и приятным волнением готовимся к релизу и верим, что фильм станет событием 2025 года.

Как ВОЛШЕБНИК будет работать дальше, по вашим ожиданиям? На какие итоговые сборы вы рассчитываете?

Мы ждем, что ВОЛШЕБНИК продолжит собирать внушительную кассу, особенно на выходных, еще длительный период времени. Нет смысла угадывать итоговый результат, но, думаю, картине будет по силам войти в топ-3 самых кассовых фильмов в таблице ЕАИС за всю историю. Это будет роскошный результат для первого фильма франшизы и большой вызов для нас при работе над производством и выпуском продолжений.

Сиквел ВОЛШЕБНИКА находится на препродакшне. Есть ли какие-то моменты в производстве или в итоговом результате первого фильма, которые не хотелось бы повторить в продолжениях?

Мы верим, что уровень и качество сиквела, а также точная рекламная кампания вернут в кинотеатр даже тех, кто был расстроен из-за прерванного сюжета первой картины. Динамика сюжета, качество и объем экшна, эмоциональные качели во втором фильме невероятны по сравнению с ДОРОГОЙ ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, которая только знакомит с миром, героями и погружает в историю трилогии.

Какие у вас ожидания от наступившего года?

Предстоит много работы, скоро начнутся съемки БИТВЫ МОТОРОВ с Иваном Янковским и Юрой Борисовым, в этом же году мы снимем продолжение ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, а также запустим в подготовку новый фильм режиссера ПРОРОКА Феликса Умарова, музыкальную сказку ЩЕЛКУНЧИК. Ну и делаем с партнерами все возможное для успешного релиза картины ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, одного из самых важных проектов нашей кинокомпании за время ее существования.

Фото: Максим Кашин