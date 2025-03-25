Максим Рогальский: «Ждуна знает абсолютное большинство людей и у большинства он вызывает улыбку и умиление»

Продюсер комедии «Ждун» и управляющий партнер компании «Наше кино» рассказал БК об итогах первого уикенда проекта и о работе над сиквелом

Семейная фантастическая комедия ЖДУН рассказывает о потерпевшем крушение на Земле инопланетянине, выглядящем, как одноименный герой интернет-мема. По сюжету фильма, на помощь гостю из космоса приходит мальчик со всей своей семьей. Роли в проекте исполнили Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев, Владислав Ветров, Никита Тарасов. Режиссером выступил Дмитрий Суворов, ранее снявший survival-триллер ОДНА, эротическую ленту НЕПОСЛУШНАЯ и комедию МЫ РОЖАЕМ. Максим Рогальский, продюсер фильма и управляющий партнер компании «Наше кино», занимающейся его прокатом, рассказал об итогах первого уикенда проекта и о работе над сиквелом.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма ЖДУН? Проект вышел в прокат вместе с ПАЛЬМОЙ 2, обе картины рассчитаны на одну аудиторию. В чем преимущества ЖДУНА, на ваш взгляд?

Уикенд вообще оказался слабым. По моим ощущениям, ЖДУН недобрал примерно 20–25 процентов, но его результат можно назвать удовлетворительным. Мы отдавали себе отчет в том, какие еще фильмы оказались на нашей дате, просчитывали емкость уикенда и каникулярной недели и пришли к выводу, что ЖДУНУ будет достаточно места. Мы поддерживаем здоровую конкуренцию, от которой все только выигрывают, и выступаем категорически против грязных методов борьбы. Невооруженным взглядом видно, что в интернете против картины развернута дискредитационная кампания. Я с трудом представляю себе человека, который вышел с сеанса ЖДУНА и так был разочарован увиденным, что сразу побежал ставить фильму оценку 1 на «Кинопоиске». А таких оценок тысячи, как мы видим. Мы уже обратились в «Кинопоиск» и надеемся, что наш запрос будет услышан и оценки ботов будут отсечены.

Фильм снят про персонажа мема, который был популярен восемь лет назад. Как появилась идея картины? Не казалось ли вам рискованным использовать этот образ, так как прошло много лет со времен его популярности?

Идея его создания возникла два года назад, во время общения с моим другом Юрием Цейтлиным, правообладателем бренда «Ждун» на территории всего мира. Мы с ним быстро договорились, я пригласил Диму Суворова в качестве режиссера, и мы приступили к работе над сценарием. Параллельно занимались формированием команды и кастингом. Мы хотели снять кино в живописном месте, и выбор пал на красивейшее Абрау-Дюрсо. Ближайшими референсами мы видели ИНОПЛАНЕТЯНИНА и «Альфа». Съемки прошли в октябре 2023 года, а затем почти полтора года мы занимались анимацией Ждуна. Он оказался очень непростым персонажем. Нам нужно было добиться абсолютной фотореалистичности, чтобы зритель поверил, что на экране – инопланетный зверь, а не просто мультяшный герой.

Герой Ждуна, существо, которого спасает герой-ребенок, должен вызывать симпатию у зрителя, между ним и ребенком должна формироваться эмоциональная связь, как было у Альфа и ET. Но у Ждуна такой дизайн, что трудно считать его эмоции, а его тело неповоротливое и малоподвижное. Не видели ли вы в этом проблемы?

Перед тем, как начать работу над фильмом, мы провели исследование и выяснили, что Ждуна знает абсолютное большинство людей и у большинства он вызывает улыбку и умиление.

Как проходило продвижение фильма? Какие ресурсы вы использовали?

В продвижении фильма были задействованы все традиционные каналы: трейлеринг, начавшийся еще год назад c ЛЕТУЧЕГО КОРАБЛЯ, телевидение, интернет, наружная реклама (в основном медиафасады больших форматов, для которых были разработаны специальные креативы). Из нестандартного – была коллаборация с Сергеем Жуковым, фронтменом группы «Руки Вверх!», он выступил музыкальным продюсером фильма и написал классную песню. А мы устроили в сети федеральный конкурс на лучший танец Ждуна.

Как вы оцениваете «сарафан» проекта? На какие итоговые сборы рассчитываете?

В «сарафане» картины мы абсолютно уверены, я и мои коллеги получили сотни благодарных отзывов со всей страны. ЖДУН не может не нравиться. Это яркое, доброе, милое кино о традиционных ценностях – семье, дружбе и взаимовыручке.

ЖДУН – тот случай, когда можно получить дополнительные доходы и поддержать узнаваемость проекта через мерчандайзинг. Как вы используете этот механизм?

Мы развернули солидную лицензионную программу. Продукция со Ждуном – игрушки, канцелярские товары, постельное белье и многое другое – была поставлена в магазины и на маркетплейсы еще до Нового года. Релиз фильма поддержит продажи этих товаров, но уже скоро начнется рекламная кампания второй части франшизы, поэтому эта продукция надолго останется на полках магазинов.

Почему вы решились на производство сиквела, не выпустив первый фильм? Какие факторы тут сыграли роль?

Мы пошли на определенный риск, не дождавшись результатов проката первой части. Но нам не хотелось терять время. Сценарий был на руках, группа и артисты были готовы работать. Вторая часть получилась более масштабной, чем первая. В ней еще больше приключений, не менее живописные локации и новые герои.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»