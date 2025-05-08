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Продолжение «Бэтмена» осталось без режиссера

Автор: Илья Кувшинов

8 мая 2025

Cъемки картины предварительно запланированы в Лондоне на март 2026 год

В царстве DC Studios по-прежнему неспокойно – согласно информации ресурса Production Weekly, представляющего данные о проектах в запуске, Мэтт Ривз больше не числится постановщиком сиквела БЭТМЕНА.

Предположительно, съемки картины запланированы в Лондоне на март 2026 года. По данным сервиса, Ривз отмечен только как сценарист, а графа «режиссер» у проекта пустует.

Стоит отметить, что инсайдеры уже не первый месяц говорили о потенциальном уходе Ривза с проекта в связи с личными обстоятельствами – из уважения к кинематографисту детали не уточняются, но сразу несколько журналистов утверждают, что ситуация довольно непростая. По слухам, именно из-за этого постановщик все еще не может закончить работу над сценарием.

Напомним, что ранее БЭТМЕН 2 ушел на 1 октября 2027 года.

Фото: кадр со съемок фильма БЭТМЕН

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