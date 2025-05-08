Продолжение «Бэтмена» осталось без режиссера
Cъемки картины предварительно запланированы в Лондоне на март 2026 год
В царстве DC Studios по-прежнему неспокойно – согласно информации ресурса Production Weekly, представляющего данные о проектах в запуске, Мэтт Ривз больше не числится постановщиком сиквела БЭТМЕНА.
Предположительно, съемки картины запланированы в Лондоне на март 2026 года. По данным сервиса, Ривз отмечен только как сценарист, а графа «режиссер» у проекта пустует.
Стоит отметить, что инсайдеры уже не первый месяц говорили о потенциальном уходе Ривза с проекта в связи с личными обстоятельствами – из уважения к кинематографисту детали не уточняются, но сразу несколько журналистов утверждают, что ситуация довольно непростая. По слухам, именно из-за этого постановщик все еще не может закончить работу над сценарием.
Напомним, что ранее БЭТМЕН 2 ушел на 1 октября 2027 года.
Фото: кадр со съемок фильма БЭТМЕН