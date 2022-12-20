Берлинале-2023 огласил первых участников конкурса

Фестиваль анонсировал новые работы Брэндона Кроненберга и Алекса Гибни

Пресс-служба Берлинского кинофестиваля огласила первые имена участников киносмотра 2023 года. Были объявлены участники программ Berlinale Special и Berlinale Special Gala.

В первую секцию вошли новая работа канадского режиссера Брэндона Кроненберга INFINITY POOL, немецкая анимационная картина LORIOT'S GREAT CARTOON REVUE и лента #MANHOLE японского режиссера Кадзуёси Кумакири.

В программу Berlinale Special Gala вошли новая картина Роберта Швентке SENECA с участием Джона Малковича, TAR Тодда Филда, где главную роль сыграла Кейт Бланшетт, и новый документальный фильм Алекса Гибни о теннисисте Борисе Беккере, пока не получивший конкретного названия .

Остальные участники конкурса будут объявлены позже. Пока же известно, что на фестивале пройдет специальный показ автобиографического фильма Стивена Спилберга ФАБЕЛЬМАНЫ. Также режиссеру будет вручен почетный «Золотый медведь».

Отбирать победителей будет жюри во главе с актрисой Кристин Стюарт. Его полный состав также огласят в скором времени. Фестиваль пройдет в Берлине в период с 16 по 26 февраля 2023 года.

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