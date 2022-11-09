Большой фестиваль мультфильмов объявил победителей

Международный конкурс выиграл «Стейк-хаус», национальный — «Белый-белый день»

7 ноября XVI Большой фестиваль мультфильмов назвал победителей российского и международного конкурсов. В этом году в программу смотри вошли более 350 картин из порядка 50 стран, включая Россию, Францию, Бразилию, Японию и Китай. В онлайн-формате картины посмотрели 16 тысяч уникальных зрителей, всего программа смотра собрала 154 тысяч просмотров.

Международный конкурс анимационных фильмов:

• Гран-при за лучший анимационный фильм — СТЕЙК-ХАУС (режиссер Шпела Чадеж, Словения, Германия, Франция, 2021)

• Специальный приз жюри за использование оригинального языка анимации для привлечения внимания к важной теме — ВАНЛАВ (режиссер Варя Яковлева, Россия, 2022)

• Приз за лучший ненарративный анимационный фильм — BACKFLIP (режиссер Никита Дьякур, Германия, 2022)

• Приз за лучший студенческий анимационный фильм — ПРОЩАЙ, ЖЕРОМ! (режиссеры Габриэль Сельне, Адам Сийяр, Хлоя Фарр, Франция, 2022)

• Специальное упоминание жюри за высокохудожественный визуальный стиль и бескомпромиссную личную позицию — ПИСЬМО СВИНЬЕ (режиссер Таль Кантор, Франция, 2021)

• Специальное упоминание жюри за искреннюю и глубоко эмоциональную историю, рассказанную в тонкой, уникальной визуальной манере — КАК Я ВЫРОС (режиссеры Юйфэй Лю, Икэ Цэнь, Цзявэй Ли, Китай, 2021)

• Специальное упоминание жюри за яркий визуальный стиль и оригинальное использование мультиэкрана, чтобы рассказать историю — РАЗУМ ПАЦИЕНТА (режиссер Чжихэн Ван, Китай, 2021)

• Специальное упоминание жюри за полный юмора сценарий, актуальную тематику и обаятельных персонажей — ОТЛИЧНАЯ РАБОТА (режиссеры Эрик Брэдфорд, Тэчинь Чэнь, Вираг Недьеди, Хосе Алехандро Сегура Мена, Франция, 2021)

Российский национальный конкурс:

• Приз за лучший профессиональный анимационный фильм — БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ ДЕНЬ (режиссер Василий Чирков, Россия, 2022)

• Специальный приз жюри за идеальное соответствие формы и содержания — ЖИРАФ (режиссер Наталья Мирзоян, Россия, 2022)

• Приз за лучший студенческий анимационный фильм — КРАСНЫЕ ЩЕКИ МАРO (режиссер Мариам Жордания, Россия, 2022)

• Приз за лучший анимационный фильм для детей — ПИРОЖКИ (режиссер Павел Мишкин, Россия, 2021)

• Специальное упоминание жюри за смелость и неожиданность ракурса — ОГУРЦЫ (режиссер Леонид Шмельков, Россия, Франция, 2021)

• Специальное упоминание жюри за зажигательное шоу — ГОРЮ! (режиссер Антон Дьяков, Россия, 2021)

• Специальное упоминание жюри за трогательную простоту и национальный колорит — ОЙ, ЧИЕ Ж ТО ЖИТО (режиссер Анна Швейгольц, Россия, 2022)

• Специальное упоминание жюри за невероятное визуальное впечатление — У НЕБА НЕТ КРАЯ (режиссеры Варя Бабошина, Катя Ганах, Саша Гарайс, Аня Дармограй, Даша Дубовик, Яна Есипович, Афина Журба, Саша Зимина, Алиса Кадочникова, Кира Кечекьян, Шура Максимова, Никита Мещеряков, Гульнара Низамиева, Элиза Олькиницкая, Маша Пискунова, Полина Рюмина, Маша Савенкова, Люся Сибирцева, Данил Стрижов, Ася Уилсон, Катя Челяпина, Анна-Мария Черниговская, Алиса Шадрина, Саша Шарапов, Катя Ширяева, Алина Щедрина под руководством Юры Богуславского, Васи Чиркова, Саши Чиркова и Ильи Юдовича, Россия, 2021)

Международный конкурс анимационных фильмов для детей:

• Приз за лучший анимационный фильм для детей — Я НЕ БОЮСЬ (режиссер Марита Майер, Норвегия, Германия, 2022)

• Специальное упоминание жюри за визуальную изобретательность — ЛЮСИ И ВАЛУН (режиссер Бритт Рейс, Бельгия, 2022)

• Специальное упоминание жюри за профессионализм и сохранение традиций пластилиновой анимации — ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ (режиссеры Сергей Меринов, Алексей Алексеев, Россия, 2022)

• Специальное упоминание жюри за наивную поэтичность — ДОЖДЬ (режиссер Юки Хан, Китай, 2021)

Международный конкурс анимационных сериалов:

• Приз за лучший эпизод сериала (до 12 лет) — «Стражи пустыни» (сериал «Автодома», режиссеры Диего Лусеро, Николя Куван, Диего Кахиде, Аргентина, 2022)

• Приз за лучший эпизод сериала (старше 12 лет) — «Галлюциногенные козявки, Интернет 2.0 и Вотернет» (сериал Take my muffin, режиссер Владимир Пономарев, Кипр, 2021

Особые призы:

• Приз критики — ОГУРЦЫ (режиссер Леонид Шмельков, Россия, Франция, 2021)

• Приз зрительских симпатий — ОТКАЗ (режиссер Дарья Логинова, Россия, 2022)

• Приз дирекции XVI БФМ — ДОМ ПОТЕРЬ (режиссер Чжин-кю Чон, Япония, 2022)