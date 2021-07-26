Фильм «Мама, я дома» Владимира Битокова включен в новую программу Венецианского фестиваля

Фильм МАМА, Я ДОМА режиссера Владимира Битокова и продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова включен в конкурсную программу Orizzonti Extra 78-го Венецианского международного кинофестиваля.

Действие картины МАМА, Я ДОМА (Mama, I’m home — международное название фильма) разворачивается в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Тоня — водитель автобуса на окраине Нальчика. Она с нетерпением ждет возвращения сына, уехавшего воевать по контракту в Сирии в частной военной компании. Когда Тоне сообщают, что ее сын убит, она отказывается в это верить. В одиночку Тоня начинает изнурительную борьбу, требуя вернуть ей сына. Но неожиданно на пороге ее квартиры появляется молодой человек…

«Я очень рад за Владимира Битокова. Очень большой успех молодого режиссера — его второй фильм включен в официальную программу старейшего мирового кинофестиваля, — комментирует продюсер фильма Александр Роднянский. — Моя стратегия — поддержка молодых талантов, тех смелых и глубоких авторов, которым есть чем поделиться со зрителями. Мне интересны художественно бескомпромиссные авторские высказывания. Такие, как фильм МАМА, Я ДОМА. Владимир Битоков — третий после Кантемира Балагова и Киры Коваленко выпускник северокавказской мастерской Александра Николаевича Сокурова, с которым я работаю. И хочу ещё раз выразить своё восхищение подвижнической миссией, которую принял на себя выдающийся российский режиссер и педагог».

«Впервые показать фильм зрителю на Венецианском фестивале — крайне волнительно, — комментирует режиссер фильма Владимир Битоков. — В то же время, это абсолютная радость. Радость, что труд большого количества талантливых и прекрасных людей увидят на фестивале высочайшего уровня. Я искренне благодарен людям, создававшим этот фильм вместе со мной».

Orizzonti Extra — новая конкурсная программа, которая впервые пройдет на 78-м Венецианском кинофестивале. Она заменит собой упраздненную в прошлом году организаторами секцию Sconfini, сохранив при этом базовые принципы селекции фильмов. В фокусе Orizzonti Extra новые тенденции в мировом кино и открытие новых имен на кинематографической карте мира. В программе будут представлены фильмы различных жанров и форматов, оценивать картины будет зрительское жюри, которое присудит приз за лучший фильм.

МАМА, Я ДОМА — вторая полнометражная работа режиссера. Дебютный художественный фильм Битокова ГЛУБОКИЕ РЕКИ в 2018 году получил приз за «Лучший фильм» в конкурсной программе «Кинотавр. Дебют» на 29-м Открытом российском фестивале «Кинотавр». Кроме того, картина была показана на Международном кинофестивале в Карловых Варах, в конкурсной программе «К Востоку от Запада».

26.07.2021 Автор: Виолетта Палий