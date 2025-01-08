Драма «Папа умер в субботу» попала в программу кинофестиваля в Женеве

Смотр Black Movie пройдет с 17 по 26 января

Лента Заки Абдрахмановой ПАПА УМЕР В СУББОТУ вошла в программу 26-го международного кинофестиваля независимых фильмов Black Movie, который пройдет в Женеве с 17 по 26 января.

По сюжету у 30-летней москвички Айко умирает папа, с которым она не общалась много лет – он был тираном, и ей его не жалко. Но она зачем-то едет в Казахстан на похороны, где впервые видит вторую папину семью, и выясняется, что для них он был совсем другим.

Организаторы фестиваля Black Movie отмечают, что в своем выборе смотр отдает предпочтение авторскому кино и «стремится к гармонии с современным кинематографом, опирающимся на сегодняшние социальные и эстетические реалии».

Напомним, что российская премьера фильма ПАПА УМЕР В СУББОТУ состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк», где он был удостоен награды за лучший дебют.

Фото: кадр из фильма ПАПА УМЕР В СУББОТУ