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  • Александр Бондарев покинул должность ведущего продюсера в онлайн-кинотеатре Start

Александр Бондарев покинул должность ведущего продюсера в онлайн-кинотеатре Start

Автор: Илья Кувшинов

16 сентября 2024

Его команда заключила эксклюзивное соглашение с платформой в 2022 году

Продюсер Александр Бондарев сообщил на своей странице в Facebook*, что покидает должность ведущего продюсера в онлайн-кинотеатре Start.

«И вот пришла пора писать и мне «прощальный» пост. Волею судеб я и моя команда покидаем Start. На вопросы что случилось, зачем и почему отвечу прямо и без иронии - потому что «таков путь»! Мы сделали все, что смогли, и многое не смогли, но мы расстаемся друзьями, и это самое главное для меня», – заявил он.

Эксклюзивное соглашение между онлайн-кинотеатром и командой Бондарева было подписано в апреле 2022 года. В числе проектов, которые были сделаны ей для платформы – сериалы «Престиж» и «АльфаРомео».

До прихода в Start Бондарев занимал должность заместителя генерального директора «Киностудии КИТ».

* Meta и соцсети компании Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в РФ

Фото: соцсети Александра Бондарева

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