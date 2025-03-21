Universal может потерять права на франшизу о Джейсоне Борне

Переговоры о покупке уже ведут Skydance, Apple и Netflix

Похоже, Universal скоро лишится одной из своих франшиз – по информации The Hollywood Reporter, агентство William Morris Endeavor (WME) выставило на продажу права на шпионскую серию о Джейсоне Борне, а также на все остальные произведения Роберта Ладлэма.

Инсайдеры утверждают, что с наследниками покойного писателя уже встречались Skydance, Apple и Netflix. Помимо этого, Universal также может сохранить права, если сделает им привлекательное предложение.

Последний фильм о бывшем агенте проекта «Тредстоун» с Мэттом Деймоном в главной роли вышел на экраны в 2016 году. Некоторое время назад Universal пыталась запустить еще одну картину, режиссером которой должен был выступить постановщик КОНКЛАВА Эдвард Бергер, однако этого не удалось сделать достаточно быстро.

Фото: кадр из фильма УЛЬТИМАТУМ БОРНА