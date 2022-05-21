Появились оценки критиков Screen Daily следующим фильмам 75-го Каннского кинофестиваля

Рейтинг возглавляет Armageddon Time Джеймса Грэя

21 мая издание Screen Daily опубликовало новые оценки критиков к фильмам 75-го Каннского кинофестиваля. Пока суммарно оценены шесть картин основной конкурсной программы смотра.

Историческая драма ARMAGEDDON TIME Джеймса Грэя на данный момент занимает первую строчку рейтинга со средней отметкой 2,8 балла. Следом идет фильм EO Ежи Сколимовски с 2,7 балла. Также критики отметили картину BOY FROM HEAVEN (2,3 балла), а самая низкая оченка — у фильма БРАТ И СЕСТРА Арно Деплешена (1,9 балла).

Ранее свои оценки получили фильмы ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО (реж. Кирилл Серебренников, оценка — 2,2 балла) и THE EIGHT MOUNTAINS (реж. Шарлотта Вандермерс, Феликс ван Грунинген, оценка — 2,1 балла).

В этом году Каннский смотр продлится до 28 мая.