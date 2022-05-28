Стали известны победители 75-го Каннского кинофестиваля
Главную награду получил «Треугольник печали» Рубена Эстлунда
Главной наградой Каннского кинофестиваля отмечен ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ Рубена Эстлунда. В российский прокат фильм выпустит компания A-One. Картина ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО Кирилла Серебренникова не получила награды на международном смотре.
Лидер рейтинга критиков Screen Daily, фильм РЕШЕНИЕ УЙТИ Пак Чхан-ука, получил награду за лучшую режиссуру.
Полный список лауреатов:
• «Золотая пальмовая ветвь» — ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (реж. Рубен Эстлунд)
• Гран-при — фильмы БЛИЗКО (реж. Лукас Донт) и ЗВЕЗДЫ В ПОЛДЕНЬ (реж. Клер Дени)
• Лучший режиссер — Пак Чхан-ук (РЕШЕНИЕ УЙТИ)
• Приз жюри — фильмы ИА (реж. Ежи Сколимовский) и ВОСЕМЬ ГОР (реж. Шарлотта Вандермерш и Феликс ван Гронинген)
• Специальный приз к 75-летию Каннского кинофестиваля — ТОРИ И ЛОКИТА (реж. Люк и Жан-Пьер Дарденны)
• «Золотая камера» за лучший дебют — WAR PONY (реж. Райли Кио и Джина Гаммелл)
• Лучший сценарий — Тарик Салех (ПАРЕНЬ С НЕБЕС)
• Лучшая женская роль — Зара Амир Эбрахими (СВЯЩЕННЫЙ ПАУК)
• Лучшая мужская роль — Сон Кан-хо (ПОСРЕДНИК)