Стали известны победители 75-го Каннского кинофестиваля

Главную награду получил «Треугольник печали» Рубена Эстлунда

Главной наградой Каннского кинофестиваля отмечен ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ Рубена Эстлунда. В российский прокат фильм выпустит компания A-One. Картина ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО Кирилла Серебренникова не получила награды на международном смотре.

Лидер рейтинга критиков Screen Daily, фильм РЕШЕНИЕ УЙТИ Пак Чхан-ука, получил награду за лучшую режиссуру.

Полный список лауреатов:

• «Золотая пальмовая ветвь» — ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (реж. Рубен Эстлунд)

• Гран-при — фильмы БЛИЗКО (реж. Лукас Донт) и ЗВЕЗДЫ В ПОЛДЕНЬ (реж. Клер Дени)

• Лучший режиссер — Пак Чхан-ук (РЕШЕНИЕ УЙТИ)

• Приз жюри — фильмы ИА (реж. Ежи Сколимовский) и ВОСЕМЬ ГОР (реж. Шарлотта Вандермерш и Феликс ван Гронинген)

• Специальный приз к 75-летию Каннского кинофестиваля — ТОРИ И ЛОКИТА (реж. Люк и Жан-Пьер Дарденны)

• «Золотая камера» за лучший дебют — WAR PONY (реж. Райли Кио и Джина Гаммелл)

• Лучший сценарий — Тарик Салех (ПАРЕНЬ С НЕБЕС)

• Лучшая женская роль — Зара Амир Эбрахими (СВЯЩЕННЫЙ ПАУК)

• Лучшая мужская роль — Сон Кан-хо (ПОСРЕДНИК)