Фестиваль экранизаций «Читка 2.0» представил жюри и деловую программу

Мероприятие пройдет в Москве 25 и 26 ноября

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка 2.0», который пройдет в Москве 25 и 26 ноября на площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре», представил жюри и деловую программу смотра.

Конкурсную программу проектов с готовым девелопментом будет оценивать жюри, состоящее из представителей онлайн-кинотеатров и телеканалов. В него вошли – продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, сценарист, режиссер, продюсер и креативный продюсер «НМГ Студия» Жора Крыжовников, креативный директор «МТС Медиа» Илья Бурец, заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов, главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства АО «Первый канал» Сергей Титинков, генеральный продюсер АО «Телекомпания НТВ» Тимур Вайнштейн и заместитель директора телеканала «Россия», продюсер Ясмина Бен Аммар. Им предстоит оценить 11 проектов и выбрать победителя в категории «Самый интересный проект в разработке».

Жюри конкурсного блока проектов в производстве определит победителей в двух номинациях – «Самая ожидаемая киноэкранизация», «Самый ожидаемый сериал-экранизация». В его состав вошли представители ключевых российских издательств: руководитель сценарного направления издательского холдинга «Эксмо-АСТ» Арина Кузнецова, директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов, шеф-редактор ГК «ЛитРес» Екатерина Писарева, директор департамента развития цифровых продуктов МТС Игорь Косолап, директор по маркетингу департамента «Планета детства» издательства АСТ Ольга Лотоцкая, директор департамента «Планета детства» издательства АСТ Сергей Тишков и директор по маркетингу издательства «Феникс» Софья Воронцова.

Победителя в питчинге литературных прав, который пройдет на фестивале 26 ноября в рамках деловой программы, определит жюри из редакторов онлайн-платформ и телеканалов, которые занимаются отбором контента. В него вошли – главный редактор Иви Originals Анна Крейчман, главный редактор Okko Кристина Ширшова, креативный продюсер «СТС Медиа» Наталья Исакова, редактор PREMIER Нина Останина, главный редактор АНО «ИРИ» Татьяна Матвеева и главный редактор Центра Креативного продюсирования KION Яна Серова. Им предстоит определить издательство, представившее самые перспективные литературные проекты для экранизации из более 40 новинок.

Также в рамках деловой программы форума пройдет несколько индустриальных дискуссий – круглый стол «Кому верят подростки?», где представители кино и литературы обсудят какой контент ждет современная молодая аудитория, разговор о работе с экранизациями на международном рынке, дискуссия «Принципы формирования стоимости авторских прав. Как продюсеру взаимодействовать с издательством?», круглый стол «Я так вижу: что авторы думают об идеальных экранизациях их жанров и как опубликовать книгу в издательской платформе для digital-авторов Литрес Самиздат?», а также творческая встреча и обсуждение важности диалога в литературе и кино с Александром Цыпкиным.

Подробное расписание фестиваля доступно на официальном сайте.