Российские издательства представят свои новинки на питчинге в рамках фестиваля «Читка 2.0»

Мероприятие пройдет в Москве 25 и 26 ноября

25 и 26 ноября на площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре» в Москве пройдет фестиваль экранизаций «Читка 2.0».

В конкурсной программе смотра будут представлены основанные на книгах фильмы и сериалы, которые находятся в производстве, а также проекты, имеющие законченный девелопмент. Победителей определит профессиональное жюри.

В рамках деловой программы фестиваля также пройдет первый в России форум кино и литературы, главным событием которого станет питчинг издательств. На данный момент, в нем подтвердили свое участие более 15 издательств и импринтов, каждое из которых презентует до пяти произведений для экранизации. Это даст возможность писателям и издателям показать свои новые проекты и найти партнеров для дальнейшего сотрудничества с киноиндустрией.

В числе участников питчинга – АСТ, АСТ Планета детства, Эксмо, Эксмо Детство, Like Book, Феникс, Литрес Самиздат, Компас Гид, Альпина Фикшн, 5 Четвертей, Росмэн, МИФ, Рипол Классик, Черным-бело, Полынь и другие.

Кроме того, в рамках форума пройдет ряд дискуссионных панелей о наиболее важных трендах и проблемах коммуникации кино и книжной индустрии – темы дискуссий коснутся авторских прав, ценообразования на лицензии, взаимоотношений кинопродюсера и автора, а также адаптации литературных героев. Одно из обсуждений будет посвящено новеллизациям – выпуск книг по мотивам фильма или сериала становится одним из инструментов продвижения, который все чаще используют книжные сервисы.

Полная программа мероприятий будет объявлена позднее.