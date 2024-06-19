CineEurope 2024: Презентация Paramount

«Гладиатор 2», анимационные «Трансформеры» и много продолжений

Третий день выставки CineEurope в Барселоне открылся презентацией Paramount. Несмотря на слухи о возможной продаже, студия не сдержалась и устроила грандиозное зрелище для гостей форума.

Главным событием презентации, разумеется, стал грядущий ГЛАДИАТОР 2 Ридли Скотта. Пиар-команда Paramount не поленилась и воздвигла вокруг кинозала целый гигантский картонный Колизей, по бокам которого стояли суровые римские легионеры. Само же мероприятие началось с заранее записанного видеоролика, в котором президент по международной театральной дистрибуции Paramount Марк Виан появился в костюме гладиатора.

По проекту была продемонстрирована эксклюзивная нарезка, которую предваряло вступительное слово режиссера. Скотт пообещал, что ГЛАДИАТОР 2 «стоит того, чтобы его подождать», и реакция зала наглядно это продемонстрировала. Фильм с Дэнзелом Вашингтоном, Полом Мескалем, Педро Паскалем, Конни Нильсен и Джозефом Куинном выйдет в прокат в ноябре.

Помимо этого, Paramount также показала «шокирующие и кровавые» первые пять минут хоррора УЛЫБКА 2 и две расширенных сцены из анимационного приквела ТРАНСФОРМЕРОВ, релиз которого состоится в 3D. Также речь зашла о триквелах СОНИКА и ЩЕНЯЧЕГО ПАТРУЛЯ, а также четвертой части СМУРФИКОВ – сообщается, что несколько песен для проекта напишет Рианна.

По новому фильму франшизы МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА новых материалов продемонстрировано не было – студия смонтировала ролик, посвященный всей серии. Релиз восьмой части запланирован на следующее лето.

Фото: кадр из фильма ТРАНСФОРМЕРЫ: НАЧАЛО