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CineEurope 2024: Презентация Sony Pictures

Автор: Илья Кувшинов

18 июня 2024

Продолжение «Анчартед», возможное сотрудничество с Квентином Тарантино и многое другое

Вчера, 17 июня, в Барселоне открылась крупнейшая в Европе выставка киноиндустрии CineEurope. Первым ее мероприятием стала презентация студии Sony Pictures.

В числе грядущих проектов, о которых немного рассказал президент Sony по международной дистрибуции Стивен О'Делл, оказались продолжение франшизы Дэнни Бойла 28 ЛЕТ СПУСТЯ с Киллианом Мерфи, Джоди Комер и Аароном Тейлором-Джонсоном, экранизация романа Кадзуо Исигуро КЛАРА И СОЛНЦЕ от режиссера Тайки Вайтити и четыре байопика об участниках The Beatles Сэма Мендеса.

Студия также работает над фильмом Джейсона Райтмана SNL 1975, рассказывающем о создании первого выпуска комедийного шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Помимо этого, О'Делл официально анонсировал сиквел АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ с Томом Холландом и экранизацию игры «Легенда о Зельде».

В этом году Sony выпустит кинокомиксы ВЕНОМ 3: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ и КРЭЙВЕН-ОХОТНИК с Аароном Тейлором-Джонсоном, а также экшн-комедию ОДИНОКИЕ ВОЛКИ с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. По словам О'Делла, линейка студии на этот год соответствует зрительскому интересу. Он уверен, что сейчас людям нужна «интеллектуальная собственность, но в сочетании со смелым и оригинальным контентом».

Президент Sony по международной дистрибуции также отметил, что студия надеется поработать вместе с Квентином Тарантино над его десятым и, возможно, последним фильмом, однако не стал уточнять детали потенциального сотрудничества.

По окончании презентации гостям показали ромком Грега Берланти ПОКАЖИ МНЕ ЛУНУ со Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом.

Фото: кадр из фильма АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ

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