CineEurope 2024: Презентация Disney

«Дэдпул и Росомаха», «Чужой: Ромул» и многое другое

В третий день работы выставки CineEurope, 19 июня, также состоялась презентация Disney, которая прошла на позитивной волне после недавнего успеха ГОЛОВОЛОМКИ 2.

Директор по кинотеатральной дистрибуции Disney Тони Чемберс заявил со сцены, что, благодаря рекордному бокс-офису вторника, общемировая касса анимационного проекта составила уже $380 млн. Затем он переключился на представление грядущих картин студии.

Главным из них, безусловно, станет ДЭДПУЛ И РОСОМАХА. На презентации были продемонстрированы 12 минут из фильма – в частности, сцены тихой семейной жизни Уэйда Уилсона в кругу его друзей (ее небольшой фрагмент мы уже видели в первом тизере ленты). Сам же Райан Рейнольдс обратился к гостям CineEurope с экрана в полном облачении Дэдпула.

Далее были показаны новые кадры кинокомикса КАПИТАН АМЕРИКА: ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР с Энтони Мэки и Харрисоном Фордом – утверждается, что это возвращение Marvel к жанру политического триллера. Также на форуме продемонстрировали первые материалы с площадки ГРОМОВЕРЖЦЕВ – съемки проекта с Флоренс Пью и Себастьяном Стэном завершились на этой неделе.

Помимо этого, режиссер Феде Альварес лично представил грядущего ЧУЖОГО: РОМУЛА, который выйдет в мировой прокат 16 августа. По словам постановщика, это фильм-возвращение к хоррор-корням франшизы, что подтверждают показанные сцены. Альварес также отметил, что при создании ленты воспользовался советами предыдущих режиссеров серии – Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона.

Студия также уделила немного внимания МОАНЕ 2 (по проекту продемонстрировали вступительный музыкальный номер), а также приквелу МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ и БЕЛОСНЕЖКЕ с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА