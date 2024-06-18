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CineEurope 2024: Презентация Universal Pictures

Автор: Илья Кувшинов

18 июня 2024

Экранизация мюзикла «Злая», байопик о Майкле Джексоне и многое другое

Второй день выставки киноиндустрии CineEurope открылся презентацией Universal.

Исполнительный вице-президент и управляющий директор Universal Pictures International Нильс Свинкельс заявил со сцены, что индустрия все еще переживает беспрецедентные времена – во всем мире появилась неуверенность в состоянии кинотеатрального рынка. Тем не менее, он заверил, что скептики будут посрамлены: по его словам, сейчас самое время «инвестировать в кинотеатральный опыт, рисковать и гнаться за успехом».

Большая часть презентации была посвящена экранизации бродвейского мюзикла ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА, которая выйдет на мировые экраны 24 ноября. Студия делает большую ставку на этот проект и надеется, что он сможет продержаться в прокате до Рождества. Главные роли в картине исполняют Синтия Эриво и Ариана Гранде.

Главным сюрпризом стал показ отрывков из байопика Антуана Фукуа о Майкле Джексоне МАЙКЛ, которые представил продюсер Грэм Кинг (БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ). В числе сцен, продемонстрированных гостям CineEurope, оказался фрагмент, посвященный работе над легендарным клипом Thriller. По словам Кинга, съемки фильма завершились буквально на днях. Релиз ленты запланирован на 18 апреля 2025 года.

В числе других проектов Universal, по которым на презентации были показаны материалы, оказались игровая версия КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА, переосмысление НОСФЕРАТУ от Роберта Эггерса, хоррор ЧЕЛОВЕК-ВОЛК и анимационный байопик о Фаррелле Уильямсе, выполненный в стилистике ЛЕГО. ФИЛЬМА.

Представители студии также напомнили, что сейчас уже идут съемки нового фильма о Бриджит Джонс с Рене Зеллвегер, получившего название БРИДЖИТ ДЖОНС: БЕЗ УМА ОТ МАЛЬЧИШКИ, а также триквела АББАТСТВА ДАУНТОН.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

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