Фильм «Всё везде и сразу» стал самой титулованной картиной в истории

За три дня до «Оскаров» у нее 158 наград

Фантасмагорическая, или, как ее называют некоторые критики, дикая комедия Дэниела Квана и Дэниэла Шайнерта ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ еще до вручения премии «Оскар» стал самым титулованным фильмом в истории кино. До того рекордсменом оставался фильм Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ.

Фильм Даниеля Квана и Даниеля Шайнерта получил в совокупности 158 наград, в том числе «Золотой глобус» и SAG Awards. Лента считается главным претендентом на главный приз грядущего «Оскара», однако некоторые скептики называют ее слишком «безумной», чтобы претендовать на главную кинонаграду Голливуда.

Премьера комедии ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ состоялась год назад — 11 марта 2022 года. Главные роли в фильме сыграли Мишель Йео, Джейми Ли Кертис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй и другие актеры. Он снискал премии Гильдии продюсеров, Гильдии режиссеров, Гильдии актеров и других профессиональных объединений США. Помимо этого, он стал самой кассовой картиной студии А24. На данный момент сборы ленты стремятся к $107 млн по всему миру (в Северной Америке она собрала более $73 млн).