top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фильм «Всё везде и сразу» стал самой титулованной картиной в истории

Фильм «Всё везде и сразу» стал самой титулованной картиной в истории

Автор: Кирилл Шамсутдинов

10 марта 2023

За три дня до «Оскаров» у нее 158 наград

Фантасмагорическая, или, как ее называют некоторые критики, дикая комедия Дэниела Квана и Дэниэла Шайнерта ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ еще до вручения премии «Оскар» стал самым титулованным фильмом в истории кино. До того рекордсменом оставался фильм Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ

Фильм Даниеля Квана и Даниеля Шайнерта получил в совокупности 158 наград, в том числе «Золотой глобус» и SAG Awards. Лента считается главным претендентом на главный приз грядущего «Оскара», однако некоторые скептики называют ее слишком «безумной», чтобы претендовать на главную кинонаграду Голливуда.

Премьера комедии ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ состоялась год назад — 11 марта 2022 года. Главные роли в фильме сыграли Мишель Йео, Джейми Ли Кертис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй и другие актеры. Он снискал премии Гильдии продюсеров, Гильдии режиссеров, Гильдии актеров и других профессиональных объединений США. Помимо этого, он стал самой кассовой картиной студии А24. На данный момент сборы ленты стремятся к $107 млн по всему миру (в Северной Америке она собрала более $73 млн).

Новости Кино TV online

Самое читаемое

В Окко рассказали о мартовских релизах 
Подробнее
«Иви» представил главные новинки марта
Подробнее
Сборы российских фильмов за рубежом стали минимальными за пять лет
Подробнее
Минкульт заступился за правообладателей иностранных фильмов
Подробнее
Фестиваль «Дух огня» назвал победителей
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Беспринципные в деревне» и «Нюрнберг» преодолели рубеж в 100 млн
Подробнее
Февральские сборы в России стремятся к допандемийному уровню
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России с 27 февраля по 5 марта
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 марта 2023 года
Подробнее
Касса четверга: «Беспринципные в деревне» возглавили чарт
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 марта
Подробнее
Темп роста выручки онлайн-кинотеатров в 2022 году снизился
Подробнее
Объявлены победители Independent Spirit Awards
Подробнее
Официальная касса России: в упорной борьбе золото завоевали «Беспринципные в деревне»
Подробнее
Касса России: «Беспринципные в деревне» опередили «Нюрнберг»
Подробнее
В Москве пройдет выставка CPS-2023
Подробнее
Прошла премьера фильма «Эскортница»
Подробнее
Кинотеатральные сборы в Международный женский день превзошли показатели прошлого года
Подробнее
Start стал лидером производства оригинального контента
Подробнее
Число пользователей Kion в 2022 году увеличилось на 63,4%
Подробнее