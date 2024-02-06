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Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате

Автор: БК

6 февраля 2024

Рассматриваются проекты 1 и 2 кварталов 2024 года

Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате в 1 и 2 кварталах 2024 года.

Заявки будут приниматься до 23:59:59 (мск) 4 марта.

Комплекты документации представляются в Фонд кино лично на бумажном носителе или же в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Более детальная информация доступна на сайте фонда.

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