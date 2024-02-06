Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате
Автор: БК
6 февраля 2024
Рассматриваются проекты 1 и 2 кварталов 2024 года
Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате в 1 и 2 кварталах 2024 года.
Заявки будут приниматься до 23:59:59 (мск) 4 марта.
Комплекты документации представляются в Фонд кино лично на бумажном носителе или же в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.
Более детальная информация доступна на сайте фонда.
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