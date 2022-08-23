Стали известны фильмы, которые независимые компании представят на очной защите Фонда кино

Презентации состоятся 24 августа

Фонд кино объявил список фильмов, которые компании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства, представят на очной защите. Презентации пройдут 24 августа в пресс-центре ТАСС.

Проход для участников осуществляется только при условии предварительной регистрации и при предъявлении паспорта.

Расписание очной защиты: