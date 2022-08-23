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Стали известны фильмы, которые независимые компании представят на очной защите Фонда кино

Автор: БК

23 августа 2022

Презентации состоятся 24 августа

Фонд кино объявил список фильмов, которые компании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства, представят на очной защите. Презентации пройдут 24 августа в пресс-центре ТАСС.

Проход для участников осуществляется только при условии предварительной регистрации и при предъявлении паспорта. 

Расписание очной защиты:

Новые национальные фильмы

Организация-заявитель

Время

Название  фильма

1

ООО «Голд медиа Продакшн»

11:00 - 11:08

РОДНИНА

2

ООО «К.Б.А.»

11:08 - 11:16

НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (КУКУРУЗНОЕ ПОЛЕ)

3

ООО «Кинокомпания Белый Зонт» 

11:16 - 11:24

ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ

4

ООО Кинокомпания «Глобус-фильм»

11:24 - 11:32

ЛЬЕНСО

5

ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»

11:32 - 11:40

БЛИНДАЖ

6

ООО «МЕМ»

11:40 - 11:56

КУЛАЧНЫЙ БОЙ

ПОГРЕБЕННЫЙ

7

ООО «Пиманов и партнеры»

11:56 - 12:04

ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ

8

ООО «Вселенная кино»

12:04 - 12:12

ИНВАР И ХЕЛЬГА

9

ООО «РБ ПРОДАКШН»

12:12 - 12:28

ЗЛОЙ ГОРОД

ИНКАРНАЦИЯ

10

ООО «ТПО «РОК»

12:28 - 12:36

ДД/ШОСТАКОВИЧ/

11

ООО «Ай Ди Продакшн»

12:36 - 12:44

РОЗЫ МОДИЛЬЯНИ

12

ООО «Интерфест»

12:44 - 12:52

ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (ЗАМОРОЖЕННЫЙ)

Перерыв 12:52-13:02

Национальные фильмы, претендующие на дофинансирование

13

ООО «Кинокомпания 25-й Кадр»

13:02 - 13:10

МЕДЕЯ

14

ООО «Кинокомпания «Гейт»

13:10 - 13:18

1993

15

ООО «Киностудия «Слово»

13:18 - 13:26

НЕНОРМАЛЬНЫЙ

16

ООО «МЕТРАФИЛЬМС»

13:26 - 13:34

ВОЗДУХ

17

ООО «НОТА БЕНЕ ФИЛЬМ ГРУП»

13:34 - 13:42

ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ

18

ООО «План 9»

13:42 - 13:50

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА

19

ООО «РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ»

13:50 - 13:58

БЕШЕНСТВО

20

ООО «Старт Студио»

13:58 - 14:06

ВЫЗОВ

21

ООО «Студия «28 Панфиловцев»

14:06 - 14:14

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