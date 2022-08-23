Стали известны фильмы, которые независимые компании представят на очной защите Фонда кино
Презентации состоятся 24 августа
Фонд кино объявил список фильмов, которые компании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства, представят на очной защите. Презентации пройдут 24 августа в пресс-центре ТАСС.
Проход для участников осуществляется только при условии предварительной регистрации и при предъявлении паспорта.
Расписание очной защиты:
|
Новые национальные фильмы
|
№
|
Организация-заявитель
|
Время
|
Название фильма
|
1
|
ООО «Голд медиа Продакшн»
|
11:00 - 11:08
|
РОДНИНА
|
2
|
ООО «К.Б.А.»
|
11:08 - 11:16
|
НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (КУКУРУЗНОЕ ПОЛЕ)
|
3
|
ООО «Кинокомпания Белый Зонт»
|
11:16 - 11:24
|
ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ
|
4
|
ООО Кинокомпания «Глобус-фильм»
|
11:24 - 11:32
|
ЛЬЕНСО
|
5
|
ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»
|
11:32 - 11:40
|
БЛИНДАЖ
|
6
|
ООО «МЕМ»
|
11:40 - 11:56
|
КУЛАЧНЫЙ БОЙ
|
ПОГРЕБЕННЫЙ
|
7
|
ООО «Пиманов и партнеры»
|
11:56 - 12:04
|
ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ
|
8
|
ООО «Вселенная кино»
|
12:04 - 12:12
|
ИНВАР И ХЕЛЬГА
|
9
|
ООО «РБ ПРОДАКШН»
|
12:12 - 12:28
|
ЗЛОЙ ГОРОД
|
ИНКАРНАЦИЯ
|
10
|
ООО «ТПО «РОК»
|
12:28 - 12:36
|
ДД/ШОСТАКОВИЧ/
|
11
|
ООО «Ай Ди Продакшн»
|
12:36 - 12:44
|
РОЗЫ МОДИЛЬЯНИ
|
12
|
ООО «Интерфест»
|
12:44 - 12:52
|
ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (ЗАМОРОЖЕННЫЙ)
|
Перерыв 12:52-13:02
|
Национальные фильмы, претендующие на дофинансирование
|
13
|
ООО «Кинокомпания 25-й Кадр»
|
13:02 - 13:10
|
МЕДЕЯ
|
14
|
ООО «Кинокомпания «Гейт»
|
13:10 - 13:18
|
1993
|
15
|
ООО «Киностудия «Слово»
|
13:18 - 13:26
|
НЕНОРМАЛЬНЫЙ
|
16
|
ООО «МЕТРАФИЛЬМС»
|
13:26 - 13:34
|
ВОЗДУХ
|
17
|
ООО «НОТА БЕНЕ ФИЛЬМ ГРУП»
|
13:34 - 13:42
|
ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ
|
18
|
ООО «План 9»
|
13:42 - 13:50
|
САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА
|
19
|
ООО «РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ»
|
13:50 - 13:58
|
БЕШЕНСТВО
|
20
|
ООО «Старт Студио»
|
13:58 - 14:06
|
ВЫЗОВ
|
21
|
ООО «Студия «28 Панфиловцев»
|
14:06 - 14:14
|
ЛИТВЯК