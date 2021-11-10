Объявлены номинанты премии «Золотой Единорог»-2021
Церемония награждения состоится 5 декабря в Лондоне
«Золотой Единорог» — это премия за достижения в области российского кино, которую вручает жюри, состоящее из европейских, американских и других зарубежных кинематографистов. Премия будет вручена 5 декабря в Лондоне, в Theatre Royal HaymarketВ номинациях на «Золотой Единорог»-2021 представлены фильмы за 2020 и 2021 годы:
Лучший фильм/Best Film:
• КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ, реж. Н.Меркулова, А.Чупов
• ДОКТОР ЛИЗА, реж. О.Карас
• ДЖЕТЛАГ, реж. М.Идов
• ПАЛЬМИРА, реж. И.Болотников
• ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМЦА, реж. С.Осипьян
• ОБЩАГА, реж. Р.Васьянов
• КЛЯТВА, реж. Р.Нестеренко
Лучший сценарий/Best Screenplay
• КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ, авторы сценария Н.Меркулова, А.Чупов, М.Таниэль
• ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ, автор сценария К.Серебренников
• ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМЦА, авторы сценария А.Лунгин, С.Осипьян, К.Кияшко
• ФРАНЦУЗ, автор сценария А.Смирнов
Лучший Актёр/Best Actor
• Юрий Борисов – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
• Мераб Нинидзе – ДЕЛО
• Семен Серзин – ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ
• Константин Хабенский – ТРОЕ
• Петр Скворцов – КОГДА ОНА ПРИХОДИТ
Лучшая Актриса/Best Actress
• Светлана Ходченкова – ДРУГОЕ ИМЯ
• Екатерина Агеева – ФЕЯ
• Чулпан Хаматова – ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ
• Виктория Исакова – ТРОЕ
• Марина Васильева – ОБЩАГА
• Марианна Спивак – ЦОЙ
Лучший восходящий талант/Best Emerging Talent
• Филипп Юрьев – КИТОБОЙ
• Полина Гухман – МАША
• Илья Сигалов – МАЛЕНЬКИЙ ВОИН
• Александр Цой – КОГДА ОНА ПРИХОДИТ
Лучший дебют/Best Debut
• ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ, реж. Ю.Колесник
• ИВАНОВО СЧАСТЬЕ, реж. И.Соснин
• МАЛЕНЬКИЙ ВОИН, реж. И.Ермолов
• ОБЩАГА, реж. Р.Васьянов
Лучший иностранный фильм с российской тематикой/ Best Foreign Film with a Russian connection
• КРОВОПИЙЦЫ, Ю.Радльмаейр (Германия)
• ИММОРТАЛИСТ, реж. В.Козлов (США)
• ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ЛЮБОВЬ. КРАСНОЕ, реж. Д.Силов (Латвия)
Лучший документальный фильм о России/Best Foreign Documentary About Russia
• БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!, реж. Т. Чистова (Польша)
• БОРИС ВОЛКОВ: РУССКИЙ ОТЕЦ КАНАДСКОГО БАЛЕТА, реж. М. Кравчинский (Канада)
• КУНАШИР, реж. В. Козлов (Франция)
• ОЛЕГ, реж. Н. Тасс (США)
• СПАСАЯ СЕВЕР, реж. Дж. Митчелл Джонсон (США)
Лучший анимационный фильм/Best Animation Film
• ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ, реж. А.Цицилин
• ОГОНЕК-ОГНИВО, реж. К.Щекин
• НОС, ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ», реж. А.Хржановский
Лучший документальный фильм/Best Documentary
• МАЛЬЧИК, реж. В. Акимов
• АМУРСКАЯ ГОЛГОФА, реж. Ю. Серьгина
• RESUSCITATION, реж. С. Ставинов, А.Тимощенко
• ЛИСТ ОЖИДАНИЯ, реж. Н. Маханько
• НЕРКА. РЫБА КРАСНАЯ, реж. В. Гришин, Д. Шпиленок
Лучший короткометражный фильм/Best Short
• ПОСЛЕ НАС, реж. И. Цгоева
• ЧЕРНИЛЬНОЕ МОРЕ, реж. И. Соснин
• ВЫСШИЕ УРОВНИ, реж. А. Сапрыкин, Е. Герм-Уварова
• ОБЕЩАНИЯ, реж. Л. Влади
• БЕЛЫЙ ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, реж. Г.Росс
• СЕСТРА, реж. А.Доценко
Награда будет вручена в пятый раз. В предыдущие годы обладателями «Золотой Единорог» за лучший фильм становились: Сергей Ливнев (ВАН ГОГИ, 2019), Александр Хант (КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ, 2018), Андрей Звягинцев (НЕЛЮБОВЬ, 2017), Кирилл Серебренников (УЧЕНИК, 2016). В 2020 году премия не вручалась.
Председателем Международного жюри Golden Unicorn-2021 стала одна из ведущих кинокритиков Великобритании, телеведущая Анна Смит.
Основатель и генеральный продюсер премии «Золотой Единорог» Филип Перкон: «Премия в этом году особенная, потому что в ней представлены фильмы сразу за два года, а это серьезно обострило конкуренцию. Наш европейский номинационный комитет проделал огромную работу — отсмотрел более 400 картин. Нами руководил принцип справедливости, не позволявший нам игнорировать достижения прошлого, пандемийного, года когда нам пришлось отменить проведение мероприятия. Теперь шорт лист переходит в руки авторитетного международного жюри, которое сделает свой выбор, но каким бы он ни был, мы уверены, что сам список номинаций — это достойная репрезентация современного российского кино через призму западного зрителя».