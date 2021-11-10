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Объявлены номинанты премии «Золотой Единорог»-2021

Автор: Виолетта Палий

10 ноября 2021

Церемония награждения состоится 5 декабря в Лондоне

«Золотой Единорог» — это премия за достижения в области российского кино, которую вручает жюри, состоящее из европейских, американских и других зарубежных кинематографистов. Премия будет вручена 5 декабря в Лондоне, в Theatre Royal HaymarketВ номинациях на «Золотой Единорог»-2021 представлены фильмы за 2020 и 2021 годы:

Лучший фильм/Best Film:

• КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ, реж. Н.Меркулова, А.Чупов
ДОКТОР ЛИЗА, реж. О.Карас
• ДЖЕТЛАГ, реж. М.Идов
• ПАЛЬМИРА, реж. И.Болотников
ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМЦА, реж. С.Осипьян
ОБЩАГА, реж. Р.Васьянов
КЛЯТВА, реж. Р.Нестеренко

Лучший сценарий/Best Screenplay

КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ, авторы сценария  Н.Меркулова, А.Чупов,     М.Таниэль
ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ, автор сценария К.Серебренников
ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМЦА, авторы сценария А.Лунгин, С.Осипьян, К.Кияшко
ФРАНЦУЗ, автор сценария А.Смирнов

Лучший Актёр/Best Actor

• Юрий Борисов – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
• Мераб Нинидзе – ДЕЛО
• Семен Серзин – ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ
• Константин Хабенский – ТРОЕ
• Петр Скворцов – КОГДА ОНА ПРИХОДИТ 

Лучшая Актриса/Best Actress

• Светлана Ходченкова – ДРУГОЕ ИМЯ
• Екатерина Агеева – ФЕЯ
• Чулпан Хаматова – ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ
• Виктория Исакова – ТРОЕ
• Марина Васильева – ОБЩАГА
• Марианна Спивак – ЦОЙ

Лучший восходящий талант/Best Emerging Talent

• Филипп Юрьев – КИТОБОЙ
• Полина Гухман – МАША
• Илья Сигалов – МАЛЕНЬКИЙ ВОИН
• Александр Цой – КОГДА ОНА ПРИХОДИТ

Лучший дебют/Best Debut

ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ, реж. Ю.Колесник 
ИВАНОВО СЧАСТЬЕ, реж. И.Соснин
МАЛЕНЬКИЙ ВОИН, реж. И.Ермолов
ОБЩАГА, реж. Р.Васьянов

Лучший иностранный фильм с российской тематикой/ Best Foreign Film with a Russian connection

КРОВОПИЙЦЫ, Ю.Радльмаейр (Германия)
ИММОРТАЛИСТ, реж. В.Козлов (США)
ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ЛЮБОВЬ. КРАСНОЕ, реж. Д.Силов (Латвия)

Лучший документальный фильм о России/Best Foreign Documentary About Russia

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!, реж. Т. Чистова (Польша)
БОРИС ВОЛКОВ: РУССКИЙ ОТЕЦ КАНАДСКОГО БАЛЕТА, реж. М. Кравчинский (Канада)
КУНАШИР, реж. В. Козлов (Франция)
ОЛЕГ, реж. Н. Тасс (США)
СПАСАЯ СЕВЕР, реж. Дж. Митчелл Джонсон (США)

Лучший анимационный фильм/Best Animation Film 

ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ, реж. А.Цицилин
ОГОНЕК-ОГНИВО, реж. К.Щекин
НОС, ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ», реж. А.Хржановский

Лучший документальный фильм/Best Documentary

МАЛЬЧИК, реж. В. Акимов
АМУРСКАЯ ГОЛГОФА,  реж. Ю. Серьгина
RESUSCITATION, реж. С. Ставинов, А.Тимощенко
ЛИСТ ОЖИДАНИЯ, реж. Н. Маханько
НЕРКА. РЫБА КРАСНАЯ, реж. В. Гришин, Д. Шпиленок

Лучший короткометражный фильм/Best Short

ПОСЛЕ НАС, реж. И. Цгоева
ЧЕРНИЛЬНОЕ МОРЕ, реж. И. Соснин
ВЫСШИЕ УРОВНИ, реж.  А. Сапрыкин, Е. Герм-Уварова
ОБЕЩАНИЯ, реж. Л. Влади
БЕЛЫЙ ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, реж. Г.Росс
СЕСТРА, реж.  А.Доценко

Награда будет вручена в пятый  раз. В предыдущие годы обладателями «Золотой Единорог» за лучший фильм становились: Сергей Ливнев (ВАН ГОГИ, 2019), Александр Хант (КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ, 2018),  Андрей Звягинцев (НЕЛЮБОВЬ, 2017),  Кирилл Серебренников (УЧЕНИК, 2016). В 2020 году премия не вручалась.

Председателем Международного жюри Golden Unicorn-2021 стала одна из ведущих кинокритиков Великобритании, телеведущая Анна Смит.

Основатель и генеральный продюсер премии «Золотой Единорог» Филип Перкон: «Премия в этом году особенная, потому что в ней представлены фильмы сразу за два года, а это серьезно обострило конкуренцию. Наш европейский номинационный комитет проделал огромную работу — отсмотрел более 400 картин. Нами руководил принцип справедливости, не позволявший нам игнорировать достижения прошлого, пандемийного, года когда нам пришлось отменить проведение мероприятия. Теперь шорт лист переходит в руки авторитетного международного жюри, которое сделает свой выбор, но каким бы он ни был, мы уверены, что сам список номинаций — это достойная репрезентация современного российского кино через призму западного зрителя». 

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