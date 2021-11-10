Объявлены номинанты премии «Золотой Единорог»-2021

Церемония награждения состоится 5 декабря в Лондоне

«Золотой Единорог» — это премия за достижения в области российского кино, которую вручает жюри, состоящее из европейских, американских и других зарубежных кинематографистов. Премия будет вручена 5 декабря в Лондоне, в Theatre Royal HaymarketВ номинациях на «Золотой Единорог»-2021 представлены фильмы за 2020 и 2021 годы:

Лучший фильм/Best Film:

• КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ, реж. Н.Меркулова, А.Чупов

• ДОКТОР ЛИЗА, реж. О.Карас

• ДЖЕТЛАГ, реж. М.Идов

• ПАЛЬМИРА, реж. И.Болотников

• ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМЦА, реж. С.Осипьян

• ОБЩАГА, реж. Р.Васьянов

• КЛЯТВА, реж. Р.Нестеренко

Лучший сценарий/Best Screenplay

• КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ, авторы сценария Н.Меркулова, А.Чупов, М.Таниэль

• ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ, автор сценария К.Серебренников

• ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМЦА, авторы сценария А.Лунгин, С.Осипьян, К.Кияшко

• ФРАНЦУЗ, автор сценария А.Смирнов

Лучший Актёр/Best Actor

• Юрий Борисов – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

• Мераб Нинидзе – ДЕЛО

• Семен Серзин – ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ

• Константин Хабенский – ТРОЕ

• Петр Скворцов – КОГДА ОНА ПРИХОДИТ

Лучшая Актриса/Best Actress

• Светлана Ходченкова – ДРУГОЕ ИМЯ

• Екатерина Агеева – ФЕЯ

• Чулпан Хаматова – ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ

• Виктория Исакова – ТРОЕ

• Марина Васильева – ОБЩАГА

• Марианна Спивак – ЦОЙ

Лучший восходящий талант/Best Emerging Talent

• Филипп Юрьев – КИТОБОЙ

• Полина Гухман – МАША

• Илья Сигалов – МАЛЕНЬКИЙ ВОИН

• Александр Цой – КОГДА ОНА ПРИХОДИТ

Лучший дебют/Best Debut

• ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ, реж. Ю.Колесник

• ИВАНОВО СЧАСТЬЕ, реж. И.Соснин

• МАЛЕНЬКИЙ ВОИН, реж. И.Ермолов

• ОБЩАГА, реж. Р.Васьянов

Лучший иностранный фильм с российской тематикой/ Best Foreign Film with a Russian connection

• КРОВОПИЙЦЫ, Ю.Радльмаейр (Германия)

• ИММОРТАЛИСТ, реж. В.Козлов (США)

• ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ЛЮБОВЬ. КРАСНОЕ, реж. Д.Силов (Латвия)

Лучший документальный фильм о России/Best Foreign Documentary About Russia

• БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!, реж. Т. Чистова (Польша)

• БОРИС ВОЛКОВ: РУССКИЙ ОТЕЦ КАНАДСКОГО БАЛЕТА, реж. М. Кравчинский (Канада)

• КУНАШИР, реж. В. Козлов (Франция)

• ОЛЕГ, реж. Н. Тасс (США)

• СПАСАЯ СЕВЕР, реж. Дж. Митчелл Джонсон (США)

Лучший анимационный фильм/Best Animation Film

• ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ, реж. А.Цицилин

• ОГОНЕК-ОГНИВО, реж. К.Щекин

• НОС, ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ», реж. А.Хржановский

Лучший документальный фильм/Best Documentary

• МАЛЬЧИК, реж. В. Акимов

• АМУРСКАЯ ГОЛГОФА, реж. Ю. Серьгина

• RESUSCITATION, реж. С. Ставинов, А.Тимощенко

• ЛИСТ ОЖИДАНИЯ, реж. Н. Маханько

• НЕРКА. РЫБА КРАСНАЯ, реж. В. Гришин, Д. Шпиленок

Лучший короткометражный фильм/Best Short

• ПОСЛЕ НАС, реж. И. Цгоева

• ЧЕРНИЛЬНОЕ МОРЕ, реж. И. Соснин

• ВЫСШИЕ УРОВНИ, реж. А. Сапрыкин, Е. Герм-Уварова

• ОБЕЩАНИЯ, реж. Л. Влади

• БЕЛЫЙ ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, реж. Г.Росс

• СЕСТРА, реж. А.Доценко

Награда будет вручена в пятый раз. В предыдущие годы обладателями «Золотой Единорог» за лучший фильм становились: Сергей Ливнев (ВАН ГОГИ, 2019), Александр Хант (КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ, 2018), Андрей Звягинцев (НЕЛЮБОВЬ, 2017), Кирилл Серебренников (УЧЕНИК, 2016). В 2020 году премия не вручалась.

Председателем Международного жюри Golden Unicorn-2021 стала одна из ведущих кинокритиков Великобритании, телеведущая Анна Смит.

Основатель и генеральный продюсер премии «Золотой Единорог» Филип Перкон: «Премия в этом году особенная, потому что в ней представлены фильмы сразу за два года, а это серьезно обострило конкуренцию. Наш европейский номинационный комитет проделал огромную работу — отсмотрел более 400 картин. Нами руководил принцип справедливости, не позволявший нам игнорировать достижения прошлого, пандемийного, года когда нам пришлось отменить проведение мероприятия. Теперь шорт лист переходит в руки авторитетного международного жюри, которое сделает свой выбор, но каким бы он ни был, мы уверены, что сам список номинаций — это достойная репрезентация современного российского кино через призму западного зрителя».