Государственная поддержка кинематографии в 2024 году составит 16,2 млрд рублей
Автор: Илья Кувшинов
14 декабря 2023
Об этом стало известно из федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Опубликован федеральный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Из него стало известно, что в следующем году на поддержку кинематографии по линии Министерства культуры (включая Фонд кино) будет официально выделено 16,2 млрд рублей.
Это на 12,5% превышает показатели господдержки этого года, которая составила 14,4 млрд рублей.
В 2024-м субсидии Минкультуры на кинематографию меняться практически не будут (4 млрд рублей), а субсидии Фонду кино составят 9,4 млрд, что на 24% выше цифр этого года.
Поддержка производства контента по линии Инстутита развития Интернета (ИРИ) обойдется государству в 17,9 млрд рублей.
Фото: Freepik
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