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Государственная поддержка кинематографии в 2024 году составит 16,2 млрд рублей

Автор: Илья Кувшинов

14 декабря 2023

Об этом стало известно из федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Опубликован федеральный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Из него стало известно, что в следующем году на поддержку кинематографии по линии Министерства культуры (включая Фонд кино) будет официально выделено 16,2 млрд рублей.

Это на 12,5% превышает показатели господдержки этого года, которая составила 14,4 млрд рублей.

В 2024-м субсидии Минкультуры на кинематографию меняться практически не будут (4 млрд рублей), а субсидии Фонду кино составят 9,4 млрд, что на 24% выше цифр этого года.

Поддержка производства контента по линии Инстутита развития Интернета (ИРИ) обойдется государству в 17,9 млрд рублей.

Фото: Freepik

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