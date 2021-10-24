Обзор изменений графика релизов России за неделю с 18 по 24 октября

Массовые переносы из-за локдауна в Москве и Подмосковье

21 октября стало известно, что кинотеатры Москвы и Подмосковья закрываются с 28 октября по 7 ноября. Позднее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также объявил о введении локдауна в городе на период нерабочих дней, а уже 24 октября появилась информация о закрытии на период нерабочих дней работы учреждений культуры, кроме музеев и театров, по всей России. Из-за этого многие дистрибьюторы анонсировали изменения в графике релизов.

Disney перенес старт проката фильма ВЕЧНЫЕ на 8 ноября с 4 ноября. Картина Ридли Скотта ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ ушла на 18 ноября с 28 октября, а фильм Уэса Андерсона ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» встал на 18 ноября вместо 11 ноября. Также компания позже объявит новую дату релиза хоррора ОЛЕНЬИ РОГА.

Компания Sony объявила, что картина Юхо Куосманена КУПЕ НОМЕР 6 выбыла из графика релизов. Российский прокат фильма должен был начаться 28 октября.

Megogo Distibution анонсировала переезд мультфильма МЫ – МОНСТРЫ! 2 с 28 октября на 11 ноября, российской комедии НЕПОСЛУШНИК – со 2 декабря на 3 февраля 2022-го, триллер НАЕМНИК также перенесен с 9 декабря на 2 декабря. Анимационный проект ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ уехал с 11 ноября на 27 января 2022-го.

Компания Planeta Inform Film Distribution подвинула выход картины МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ. Фильм Николая Хомерики окажется на широких экранах 9 декабря вместо 4 ноября.

Компания A-One FIlms перенесла старт российского проката фильма ВСЕ ПРОШЛО ХОРОШО Франсуа Озона с 4 ноября на 9 декабря. Кинокомпания «Наше кино» также подвинула фильм МЕДЕЯ в графике релизов – картина Александра Зельдовича выйдет на широкие экраны 18 ноября вместо 4 ноября. Также из графика выбыл перевыпуск картины ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ (INK).

Компания «Пионер» также представила обновленный график релизов: комедия ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ ДРУЗЕЙ! переехала с 28 октября на 25 ноября. Мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: УЛЕТНАЯ ПОМОЩЬ ушел с 4 ноября на 2 декабря. Анимационный проект ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: ПИРАТСКОЕ РОЖДЕСТВО заявлен на 2 января 2022 года, а фильм ужасов КАНДИША: ДЕМОН МЕСТИ выйдет на широкие экраны 27 января 2022 года вместо 25 ноября 2021-го.

Компания «Белые ночи» объявила, что картины СПЕНСЕР о принцессе Диане и НА БЛИЗКОМ РАССТОЯНИИ Григория Добрыгина выбыли из графика релизов. Российский прокат фильмов должен был начаться 4 ноября и 28 октября соответственно.

О новинках и переносах также заявила Capella Film: с 4 ноября на 16 декабря переехал мультфильм ДАЖЕ МЫШИ ПОПАДАЮТ В РАЙ. Множество проектов встало на 2022 год: 1 сентября на широкие экраны выйдет фантастический триллер ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО, 16 июня — приключенческая драма КОМНАТА ЧУДЕС. Также 28 апреля в стартует фильм ужасов НИКОМУ НЕ ГОВОРИ, 7 апреля — комедия НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ. На 24 марта встала комедия МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА, а на 3 февраля — комедия РУМБА.

Компания «Парадиз» представила изменения в графике релизов: на 3 марта 2022 года заявлен фильм BEAUTIFUL MINDS. Также с 3 февраля 2022-го на 7 января 2022 года ушел военная картина ОПЕРАЦИЯ «МЯСНОЙ ФАРШ». С 25 ноября 2021-го на 24 марта 2022-го переехал фильм ужасов ВЕНЕЦИЯФРЕНИ, с 28 октября 2021 года на 23 декабря 2021-го — картина ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Из графика выбыл фильм ВНЕБРАЧНЫЕ СВЯЗИ, который был заявлен на 29 декабря.