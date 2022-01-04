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Выход кинокомикса «Морбиус» снова перенесен

Автор: Никита Никитин

4 января 2022

Sony передвинула мировую премьеру фильма на 1 апреля 2022-го

Кинокомикс МОРБИУС в очередной раз поменял дату премьеры, сообщает Variety. Теперь студия Sony планирует выпустить проект в кинотеатрах 1 апреля 2022 года.

МОРБИУС менял дату выхода на большие экраны множество количество раз. Изначально премьера кинокомикса с Джаредом Лето планировалась 10 июля 2020 года, но пандемия коронавируса внесла в эти планы свои коррективы. На разных этапах фильм про одного из самых знаменитых противников Человека-Паука должен было выйти 21 июля 2020 года, 19 марта 2021-го, 8 октября 2021-го и 21 января 2022-го. Последняя дата 28 января воспринималась окончательной, но и это оказалось не точным.

Одним из факторов, заставивших студию вновь перенести релиз, стал новый штамм COVID-19 под названием «Омикрон», который сейчас особенно активен в США. Впрочем, ключевым обстоятельством, скорее всего, выступили превосходные кассовые результаты блокбастера ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ. В планах Sony в будущих фильмах объединить Человека-Паука и Морбиуса. К тому же студия хочет снять еще один спин-офф о противнике Человека-Паука, Крейвене-Охотнике, который должен выйти на экраны в 2023 году. Все это серьезно повышает ставки на дальнейшее развитие франшизы, поэтому фильму с Джаредом Лето, тем более в условиях постоянно усложняющейся эпидимиологической обстановки, потребовалась более продолжительная и продуманная рекламная кампания.

Режиссером МОРБИУСА выступил Дэниел Эспиноза, кроме Джерада Лето в фильме снялись Мэтт Смит, Джаред Харрис и Тайрез Гибсон.

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