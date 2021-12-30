«Человек-Паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом студии Sony в истории

Фильм собрал в мировом прокате $1,16 млрд

Кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ стал самым кассовым фильмом 2021 года, собрав $1,16 млрд к 28 декабря и обойдя китайскую драму THE BATTLE AT LAKE CHANGJIN ($902,5 млн). Также этот результат позволил релизу стать крупнейшим по сборам фильмом Sony Pictures за всю историю. Ранее лучший показатель был у предудущего фильма этой франшизы ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА ($1,13 млрд). Кроме того, новый фильм с Томом Холландом и Зендеей стал первым с начала пандемии проектом, собравшим в мировом прокате $1 млрд.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ в американском прокате заработал $516,4 млн. Он показал третий результат по скорости достижения полмиллиардной отметки — проекту киновселенной Marvel она покорилась через 12 дней после старта. Быстрее были лишь МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ (8 дней) и ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (10 дней).

Пятерка лучших зарубежных территорий для фильма на данный момент выглядит так: Великобритания ($76,6 млн), Мексика ($57,9 млн), Южная Корея ($43,2 млн), Франция ($42,1 млн) и Австралия ($35,9 млн). При этом проект с Томом Холландом не выходил в Китае.