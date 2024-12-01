top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Обзор изменений графика релизов на неделе 25 ноября–1 декабря 2024 года

Обзор изменений графика релизов на неделе 25 ноября–1 декабря 2024 года

Автор: Никита Никитин

1 декабря 2024

Новинки от «Экспоненты Фильм», «НМГ Кинопрокат» и других

Сильнее остальных дистрибьюторов график своих релизов на уходящей неделе перетряхнула «Экспонента Фильм». Компания добавила в сетку сразу четыре релиза. На 20 марта 2025-го встал хоррор АСТРАЛ. СПУСК К ДЬЯВОЛУ, на 15 мая – лента SHADOW OF GOD, на 29 мая – НА ФОРСАЖЕ, на 10 июля – JUMBO. Также пять фильмов прокатчика поменяли свою дату выхода. THE OAK вместо 2 января выйдет 3 апреля. Ранее занимавший данную апрельскую дату фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ переехал на 9 января. Анимационная драма Мишеля Хазанавичуса САМЫЙ ЦЕННЫЙ ГРУЗ, ранее стоявшая на 23 января, сдвинулась на 30 января. В свою очередь, с этой даты уехала другая каннская премьера этого года, драма ВСЕ, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ СВЕТОМ. Она была перенесена на 6 марта. Анимационнная хулиганская комедия ПОЛНЫЙ АРМАГЕДДЕЦ переехала с 29 мая на 19 июня.Также из графика релизов выбыла комедия РОБОТ ПО ИМЕНИ ТЭО, которая до этого стояла на 15 мая. 

Два новых релиза в график добавила компания «НМГ Кинопрокат». Сказка СТАРИК ХОТТАБЫЧ встала на 1 января 2027-го, а ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ – на 13 ноября 2025-го. 

«Кинологистика» убрала с даты 6 февраля фантастическую комедию ФРЭНК. ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМОСА

В свою очередь, компания TenLetters заявила на 13 февраля байопик БОНХЕФФЕР: ПАСТОР, ШПИОН, УБИЙЦА

Уже 5 декабря компания «Ракета Релизинг» выпустит в кинотеатрах ЗАКЛЯТЬЕ. ОБИТЕЛЬ ДЬЯВОЛА

В свою очередь, World Pictures поставила на 30 января фильм МИККИ МОНСТР, комедию ужасов от продюсеров второго и третьего УЖАСАЮЩЕГО. 

Наконец, CoolConnections и КИНО.АРТ.ПРО предложат зрителям с 30 декабря посмотреть в кинотеатрах балет ЩЕЛКУНЧИК

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Фото: кадр из мультфильма САМЫЙ ЦЕННЫЙ ГРУЗ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Москве прошла презентация телеканала ТНТ
Подробнее
Фонд кино провел питчинг фильмов компаний – лидеров кинопроизводства
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Манюня: Приключения в деревне» вновь во главе проката
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг дебютных, авторских и экспериментальных фильмов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 18–24 ноября 2024 года
Подробнее
Первые серии «Плевако» установили рекорд по просмотрам оригинальных проектов Premier в 2024 году
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту проектов кинокомпаний-лидеров
Подробнее
В Минкультуры состоялся питчинг детских и юношеских фильмов
Подробнее
Касса России: «Манюня: Приключения в деревне» удерживает лидерство
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Приключения Паддингтона 3» установили новый рекорд года для зарубежных релизов
Подробнее
Премия «Диалоги в кино 2024» назвала лауреатов
Подробнее
Самым популярным кинотеатром России назван киноцентр «Большой» в Ростове-на-Дону
Подробнее
В Сербии пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
К работе над фильмом «Отель «У погибшего альпиниста» подключился Первый канал
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках декабря
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Первый номер»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 28 ноября – 1 декабря 2024 года
Подробнее
1 декабря на KION стартует сериал «Первый номер»
Подробнее
Официальная касса России: семейный совет
Подробнее
Производство на Киностудии им. М. Горького возглавит Александр Бондарев
Подробнее

Новости по теме

Обзор изменений графика релизов России с 15 по 21 августа
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 18 по 24 октября
Подробнее
«Веном 2» выйдет в российский прокат 14 октября
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 28 июня по 4 июля
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 21 по 27 июня
Подробнее