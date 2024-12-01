Обзор изменений графика релизов на неделе 25 ноября–1 декабря 2024 года

Новинки от «Экспоненты Фильм», «НМГ Кинопрокат» и других

Сильнее остальных дистрибьюторов график своих релизов на уходящей неделе перетряхнула «Экспонента Фильм». Компания добавила в сетку сразу четыре релиза. На 20 марта 2025-го встал хоррор АСТРАЛ. СПУСК К ДЬЯВОЛУ, на 15 мая – лента SHADOW OF GOD, на 29 мая – НА ФОРСАЖЕ, на 10 июля – JUMBO. Также пять фильмов прокатчика поменяли свою дату выхода. THE OAK вместо 2 января выйдет 3 апреля. Ранее занимавший данную апрельскую дату фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ переехал на 9 января. Анимационная драма Мишеля Хазанавичуса САМЫЙ ЦЕННЫЙ ГРУЗ, ранее стоявшая на 23 января, сдвинулась на 30 января. В свою очередь, с этой даты уехала другая каннская премьера этого года, драма ВСЕ, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ СВЕТОМ. Она была перенесена на 6 марта. Анимационнная хулиганская комедия ПОЛНЫЙ АРМАГЕДДЕЦ переехала с 29 мая на 19 июня.Также из графика релизов выбыла комедия РОБОТ ПО ИМЕНИ ТЭО, которая до этого стояла на 15 мая.

Два новых релиза в график добавила компания «НМГ Кинопрокат». Сказка СТАРИК ХОТТАБЫЧ встала на 1 января 2027-го, а ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ – на 13 ноября 2025-го.

«Кинологистика» убрала с даты 6 февраля фантастическую комедию ФРЭНК. ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМОСА.

В свою очередь, компания TenLetters заявила на 13 февраля байопик БОНХЕФФЕР: ПАСТОР, ШПИОН, УБИЙЦА .

Уже 5 декабря компания «Ракета Релизинг» выпустит в кинотеатрах ЗАКЛЯТЬЕ. ОБИТЕЛЬ ДЬЯВОЛА.

В свою очередь, World Pictures поставила на 30 января фильм МИККИ МОНСТР, комедию ужасов от продюсеров второго и третьего УЖАСАЮЩЕГО.

Наконец, CoolConnections и КИНО.АРТ.ПРО предложат зрителям с 30 декабря посмотреть в кинотеатрах балет ЩЕЛКУНЧИК.

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Фото: кадр из мультфильма САМЫЙ ЦЕННЫЙ ГРУЗ