Обзор изменений графика релизов России с 15 по 21 августа

Новый «Джиперс Криперс», ромком с Александром Петровым, трагикомедия с Энн Хэтуэй и многое другое

Больше остальных изменений в график релизов на прошедшей неделе внесли независимые дистрибьюторы Capella Film и «Парадиз».

В частности, Capella Film убрала из расписания проекты МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА и ПАРНИ НЕ ТАНЦУЮТ, которые планировались к выходу 29 сентября и 10 ноября соответственно. Одновременно с этим компанией были заявлены к выходу в российских кинотеатрах сразу четыре новых проекта. Речь о драмах COME TOGETHER (26 октября), HEAVEN: TO THE LAND OF HAPPINESS (23 февраля 2023-го), ГРОМ (19 января 2023-го), а также мультфильме ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ 2 (7 сентября 23-го). Также Capella Film перенесла несколько своих ближайших релизов. Криминальный экшн АПАЧИ: БАНДЫ ПАРИЖА покинул дату 3 ноября и теперь выйдет только 22 июня следующего года. Освободившееся место на 3 ноября занял мультфильм СЕМЕЙКА ЗОМБИ, который ранее стоял на 20 октября. В свою очередь, хоррор КОНТРОЛЬ переехал с 1 декабря на 8 декабря.

Аналогичный маневр с переносом релиза с 1 на 8 декабря совершил и дистрибьютор «Парадиз». Таким образом он перенес трагикомедию с участием Энн Хэтуэй и Марисой Томей ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА. Также прокатчик поменял местами два своих релиза. Вестерн с участием Кристофа Вальца и Уиллема Дэфо УМЕРЕТЬ ЗА ДОЛЛАР появится в кинотеатрах на неделю позже, не 15-го, но 22-го сентября, а долгожданный хоррор-сиквел ДЖИПЕРС-КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ выйдет, наоборот, раньше - 15-го сентября вместо 22-го. На еще более ранний срок переехал остросюжетный проект ЧУДОВИЩЕ. Фильм с Кристиной Риччи выйдет не 10 ноября, а 1 сентября. Кроме того, «Парадиз» заявила сразу три новых проекта. Это хорроры SLAYERS (20 октября) и THE LAIR (3 ноября), а также анимация САНТАМЭН (1 декабря).

Компания «Кинологистика» перенесла с 1-го на 15 сентября криминальный экшн с Винни Джонсом БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ. В свою очередь, с 15 на 22 сентября переехал другой релиз компании, фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ.

C 29-го октября на 6 октября прокатчик Global Film перенес релиз триллера ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН.

22 сентября компания АВК’PRO заявила к старту проект ФРАНЦУЗСКИЙ ЧЕЛОВЕК.

Прокачик «Наше кино» 13 октября выпустит в прокат ромком с Александром Петровым ЛАВСТОРИ.

8 сентября MVK выпустит в повторный прокат советскую классику ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. ПЕРЕВЫПУСК.

Также компания «Белые ночи» не выпустит 25 августа отечественную драму ПРОСТОЧЕЛОВЕК.

