Обзор изменений графика релизов России за неделю с 28 июня по 4 июля

Уходящая неделя оказалась насыщеной крупными переносами. Так, Universal Pictures изменила дату старта проката картины ДЮНА Дени Вильнёва с 16 сентября на 14 октября. На неделю вперед улетел фильм ужасов Джеймса Вана ЗЛОЕ — на 9 сентября. Ранее на этой дате стоял мюзикл НА ВЫСОТЕ МЕЧТЫ, который выбыл из графика релизов. Кроме того, с 9 декабря ушла драма BELFAST. Дату проката также получил нео-вестерн Клинта Иствуда CRY MACHO (16 сентября).

Sony Pictures убрала с 15 июля картину КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ — новую дату российской премьеры прокатчик объявит позднее.

Компания «Централ Партнершип» перенесла релиз БЕНДЕРА: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ — второй части приключений афериста Ибрагима Бендера. Зрители увидят картину на две недели раньше — 15 июля 2021 года.

Независимые отечественные прокатчики также поменяли даты некоторых своих проектов: кинокомпания «Вольга» перенесла премьеру мультфильма ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ на 9 сентября. Ранее старт проката был запланирован на 23 сентября.

Megogo Distribution заявила даты нескольких своих проектов. Так, 27 января 2022 года в российский прокат выйдет БЕЗЫМЯННЫЙ ФИЛЬМ ГАЯ РИЧИ, а на 9 декабря 2021 года встал боевик НАЕМНИК.

«Иное кино» объявила о перевыпуске фильма Жан-Люка Годара НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ. В прокат картина выходит 5 августа.

Две новинки в графике поставила компания A-One Films: на 19 августа встал участник основного конкурса Каннского кинофестиваля 1995 года НЕНАВИСТЬ с Венсаном Касселем, а с 12 августа в прокат выходит драма ЭВАКУАЦИЯ.

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04.07.2021 Автор: Виолетта Палий