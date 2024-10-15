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ИРИ открыл конкурс по созданию молодежного контента

Автор: Илья Кувшинов

15 октября 2024

Подать заявку можно до 15 ноября

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе по созданию молодежного контента от Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Проекты будут приниматься по двум направлениям: «Контент в блогосфере» (информационный, образовательный и развлекательный контент для соцсетей и видеохостингов) и «Мультиформатный контент» (проекты реализуются в разных форматах, однако они объединены одной идеей и размещаются в сети на нескольких площадках).

Напомним, что в этом году в молодежном конкурсе ИРИ отсутствует категория «Видеоконтент», по которой обычно проходят сериалы.

Подать заявку можно не позднее 18:00 15 ноября. Ожидается, что размер поддержки одного проекта составит не более 60 млн руб.

На конкурс принимаются проекты в разных жанрах и форматах на темы актуальные для молодежной аудитории: мотивация и профориентирование, достижения и поводы для гордости, история и культура, волонтерство и благотворительность, и многие другие. В числе заявленных тематических линий: «Россия XXI века», «Будь собой», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся», «Действуй».

Более детальная информация доступна на официальном сайте ИРИ.

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