Сарик Андреасян снимет сериал про изнанку модельного бизнеса в период развала СССР

Сценарий проекта написал Алексей Гравицкий

Кинокомпания братьев Андреасян готовит драматический сериал «Красота», посвященный индустрии модельного бизнеса в России на рубеже 1980-1990-х годов.

В центре сюжета – руководитель дома культуры Вера Игнатьева, которая решает провести первый в Советском Союзе конкурс красоты. Затея выглядит прозападной, и чиновники старой формации вставляют ей палки в колеса, создавая массу проблем. Однако настоящие трудности появятся у главной героини в начале 1990-х годов, когда светлая идея торжества женской красоты сменится грязными реалиями модельного бизнеса.

Режиссером восьмисерийной драмы по сценарию Алексея Гравицкого (ОНЕГИН) выступит Сарик Андреасян. Актерский состав проекта пока неизвестен.

Релиз сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION.

Фото: кадр со съемок сериала «Жизнь по вызову»