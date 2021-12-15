Kion запускает AVoD-модель показа контента

Видеосервис откроет рекламодателям различные форматы

В онлайн-кинотеатре Kion появилась возможность просмотра контента по рекламной (AVoD) модели, сообщает Adindex. Новая опция стала возможна завершения очередного этапа интеграции digital-инвентаря МТС. Заниматься продажей рекламы будет компания Digital Alliance.

Рекламодателям в рамках AVoD-модели будут доступны различные форматы: pre-roll, post-roll и mid-roll, а также спецпроекты. Реклама будет демонстрироваться пользователям, которые смотрят бесплатный контент, без оформления подписки.

Генеральный директор Digital Alliance Александр Захаров отметил, что развитие рынка интеграций в онлайн-видеоконтент является приоритетной целью компании. «В партнерстве с мы сможем предлагать рекламодателям как стандартные механики, так и нестандартные интерактивные форматы и уникальные креативы, которые становятся нативным продолжением контента. Нашим клиентам это позволит повысить эффективность продвижения брендов, а нам — масштабировать существующие решения, разрабатывать новые и развивать рынок product placement и интеграций в digital-среде», — отметил Захаров.

Ранее о запуске рекламной модели объявил видеосервис Okko, принадлежащий «Сберу». Лидерами по AVOD являются YouTube, IVI, Megogo, «СТС Медиа» и RuTube. По оценкам TelecomDaily, за год доля рекламной модели в выручке OTT-платформ сократилась с 22,5 до 18,5%. Согласно исследованию Deloitte, 60% российских пользователей готовы купить подписку ради отключения рекламы. Данный тренд особенно заметен среди москвичей (71%) и среди мужчин (65 против 56% у женщин).

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