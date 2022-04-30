Kion представил обновления библиотеки в мае 2022 года

Originals-премьеры, кинорелизы и многое другое

Originals-сериалы Kion

В мае — драмеди о свободных отношениях Amore More

В центре истории — две пары молодых людей с трудностями в отношениях. Полиамор Георгий (Андрей Бурковский) не знает, как объяснить новой возлюбленной Алисе (Яна Гладких), что она никогда не будет у него единственной. Брак другой пары – шеф-повара Сергея (Юрий Чурсин) и бухгалтера Елены (Александра Урсуляк) - трещит по швам: после пандемии бизнес Сергея рухнул, тот впал в глубокую депрессию и не хочет буквально ничего. Георгий предлагает его жене Елене план: вместе они открывают бар под названием Amore More, где будут проводить вечеринки для пар. Сергей вернется к работе, Алиса сможет пересмотреть свое отношение к полиамории. Но план рушится — в дело вмешиваются настоящие чувства…

Также в мае каталог онлайн-кинотеатра Kion пополнится эксклюзивными и со-эксклюзивными полнометражными фильмами:

В мае — ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ

Картина с Анной Михалковой и Викторией Коротковой в главных ролях. По сюжету суровая Вера Павловна отправляется в лихую погоню за своей внучкой Машей и непутёвой дочерью Олей. Помогает ей в этом Олег — все еще влюбленный в Олю «бывший», даже после того, как посадил за решетку. Кажется, во всей этой уморительной суматохе только маленькая Маша знает, как взрослым не слететь с катушек.

В мае — РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА

Главные роли в фильме Никиты Владимирова исполнили Алиса Фрейндлих, Евгений Ткачук и Александр Адабашьян. Герои кинокартины запирают сына дома на перевоспитание. Ему 38 лет. Он – мэр.

С 1 мая — ДЬЯВОЛИК

В городе Клервилль полиция сбилась с ног в поисках таинственного и жестокого преступника по прозвищу Дьяволик. В очередной раз дерзкий гангстер ускользнул от служителей закона. Несмотря на неудачу, инспектор Гинко спешит расставить новую ловушку. В город прибывает Леди Кант — владелица знаменитого розового бриллианта. Проницательный коп не сомневается, что пути сексапильной миллионерши и Дьяволика непременно сойдутся.

В мае — фантастический триллер ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Свести счеты с ненавистным боссом, побывать на самом романтичном свидании и пощекотать себе нервы экстримом — все это возможно, причем без последствий, в популярных виртуальных приключениях от компании «Новая жизнь»! Но однажды в яркие приключения пользователей начинают проникать их комплексы и страхи, превращая развлечение в параноидальный кошмар. Под подозрением — группа антивиртов, которая стремится вернуть людей в реальный мир с подлинными эмоциями и впечатлениями. Оперативнику виртуальной полиции Михаилу поручено провести расследование и заслужить доверие Вики, сотрудницы «Новой жизни», предположительно содействующей антивиртам. Однако каждый его шаг все больше запутывает дело и отношения с Викой. Грань между виртуальным и реальным стирается, а следователь становится главным подозреваемым…

В мае — ОПЕРАЦИЯ «МЯСНОЙ ФАРШ»

По сюжету во время Второй мировой войны два офицера разведки используют труп и фальшивые документы, чтобы перехитрить немецкие войска.

Также онлайн-кинотеатр Kion также продолжит обновлять главную страницу тематическими актуальными киноподборками каждую неделю.