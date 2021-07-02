Проект Александра Роднянского «Красная радуга» отобран на питчинг фестиваля Series Mania

Крупнейший международный фестиваль сериалов Series Mania объявил участников своей питчинг-программы. Во второй раз за два года туда попадает проект продюсера Александра Роднянского. В 2020 году на питчинге был представлен сериал «Мерзлая земля», ставший первым российским проектом в истории, отобранным в эту программу. В этом году в питчинге будет участвовать проект «Красная радуга».

Питчинг копродукции, на котором продюсеры со всей Европы представляют свои сериальные проекты, ищут и находят партнеров и финансирование, является одним из важнейших событий фестиваля. В этом году на него было подано более 560 проектов сериалов из 59 стран. Для участия в питчинге фестиваль отобрал лишь 15.

«Красная радуга» основана на удивительном эпизоде советской истории, когда в 1977 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно пригласил в СССР группу немецких гей-активистов. В то время в СССР существовала строгая статья уголовного кодекса «мужеложество», которая предусматривала для геев тюремное заключение до пяти лет. Молодые люди приняли приглашение, и в Москву прилетела гей-делегация: двое юношей из Германии, девушка из Лондона и бульдог.

На данный момент завершены переговоры с известным американским телевизионным режиссером, который выступит постановщиком и исполнительным продюсером сериала. Его имя будет объявлено позднее.

«Красная радуга» – история их приключений в столице СССР, где «делегация» провела целых десять дней. Права на эту историю продюсер Александр Роднянский приобрел у непосредственной участницы тех событий – переводчицы Ларисы Бельцер, сопровождавшей гостей. Ее задача была особо сложна – надо было не допустить, чтобы высокому начальству стало известно о досадной ошибке товарища Капитонова.

«Меня привлекает возможность рассказать вполне серьезную историю языком, понятным самой широкой аудитории. Речь идет о популярном ныне жанре, способном говорить о горьких и неприятных обстоятельствах жизни легко и с юмором. «Красная радуга» – это очень релевантный сегодняшнему дню разговор о нетерпимости к «другим» – людям отличных от нас убеждений, религии, расы или сексуальной ориентации», – комментирует продюсер Александр Роднянский.

Сценаристом всех восьми эпизодов сериала станет британец Мэтт Джонс, автор множества популярных сериалов, включая «Торчвуд», «Доктор Кто», «Дирк Джентли», «Мистер Селфридж» и «Молокососы».

Ранее стало известно об участии оригинального сериала Start «Вампиры средней полосы» в другой конкурсной программe Series Mania – International Panorama, в которой представлено 15 проектов. Также сериал «Вне себя» производства кинокомпании 1-2-3 Production и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова вошел в секцию Forum Exclusives.

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02.07.2021 Автор: Виолетта Палий