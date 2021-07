Александр Роднянский анонсировал новые фильмы Звягинцева, Балагова и Реджио

Продюсер Александр Роднянский анонсировал свои следующие проекты. Одним из них станет фильм What Happens, который снимет Андрей Звягинцев. Это будет англоязычный дебют режиссера. Картина станет размышлением о сути человеческих взаимоотношений, состоянии современного человека и хрупкости жизни. По словам продюсера, у Звягинцева появился замысел, который может быть органично рассказан на английском языке. Прошлый совместный проект режисссера и продюсера — фильм НЕЛЮБОВЬ — вышел в 2017 году.

Продюсер также поработает над следующим проектом Кантемира Балагова — Monica, которая расскажет о сложных отношениях между отцом и сыном. Сценарий написан самим Балаговым в соавторстве с Мариной Степновой. Сейчас режиссер заканчивает работу над проектом HBO The Last Of Us.

Также Роднянский вместе со Стивеном Содербергом спродюсирует полнометражный фильм режиссера Годфри Реджио NEOOONOWWW. Проект описывается как сказка для молодых людей и тех, кто молод душой. История будет развиваться в новом мире, которому угрожает экологический коллапс и невероятные технологические преобразования.

07.07.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Deadline