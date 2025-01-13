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Андрей Звягинцев вошел в состав жюри французского фестиваля MyFrenchFilmFestival

Автор: Илья Кувшинов

13 января 2025

Онлайн-смотр пройдет с 15 января по 15 февраля

15-й онлайн-кинофестиваль французского кино MyFrenchFilmFestival, основанный в 2001 году компанией UniFrance films, объявил состав международного жюри этого года.

В него вошли режиссер Андрей Звягинцев, актер и режиссер Вигго Мортенсен, актрисы Зара Амир Эбрахими и Ноэми Мерлан, а также художник и режиссер Тарик Салехи. «Своим русским оком окину взгляд контекста французского кино последнего года. И буду очень рад увидеть замечательные фильмы», – заявил Звягинцев в официальном видеообращении.

Именно международному жюри предстоит называть лучший фильм конкурсной программы. Победитель получит награду в размере 15 тыс евро, которая будет поровну разделена между режиссером, продюсером и дистрибьютором ленты.

Главная цель MyFrenchFilmFestival – сделать доступным французское кино зрителям всех стран не только в кинотеатрах, но и онлайн. В этом году смотр пройдет с 15 января по 15 февраля.

Фото: кадр со съемок фильма НЕЛЮБОВЬ

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