Apple TV+ заключила эксклюзивное соглашение с AR Content Александра Роднянского

Согласно условиям эксклюзивного соглашения, AR Content будет разрабатывать и производить для платформы Apple TV+ «событийные сериалы на стыке различных культур и языков».

Речь идет о так называемом договоре first-look, который в обмен на определенные гарантии со стороны Apple, предоставляет глобальному стримингу право первому выбирать проекты, разрабатываемые AR Content, для производства и показа.

AR Content стала первой компанией за пределами США и Великобритании, заключившей подобное соглашение с глобальной американской платформой. Таким образом, компания Александра Роднянского присоединилась к продюсерам, с которыми платформа Apple TV+ ранее уже объявила о стратегическом партнерстве. Это Sikelia Productions Мартина Скорсезе, Appian Way Леонардо ди Каприо, Green Door Pictures Идриса Эльбы, Scott Free Productions Ридли Скотта, а также компании A24 Даниэля Катца, Imagine Entertainment Рона Ховарда и Брайана Грейзера и Skydance Animation Дэвида Эллисона.

«Для меня стратегическое сотрудничество со знаменитой корпорацией имеет большое значение. Партнерство с Apple — это не просто новые возможности для нашей компании, но и для всей российской индустрии, авторы и режиссёры которой получат шанс разговора с глобальной аудиторией. Это свидетельство грандиозной исторической перемены. Инвестируя ресурсы в локальный контент на национальных языках, онлайн-платформы меняют правила, по которым киноиндустрия существовала десятилетиями. Теперь это не централизованная система, в которой Голливуд отправлял свои фильмы и сериалы во все уголки земного шара, а, напротив — кинематографисты со всего мира делятся своими собственными историями со зрителями других стран на доступной всем глобальной платформе. Я рад быть частью этой колоссальной культурной трансформации», — прокомментировал сделку Александр Роднянский.

На сегодняшний день платформа Apple TV+, предлагающая своим подписчикам исключительно оригинальный контент, представлена в ста странах мира более чем на миллиарде девайсов, от всей линейки товаров Apple до телевизоров с функцией smart TV и игровых приставок PlayStation и Xbox. Среди сериалов Apple TV+ такие хиты как «Тед Лассо», «Утреннее шоу», «Защищая Джейкоба», «История Лизи» и «Не с первой попытки». Сериалы и шоу платформы с момента запуска в ноябре 2019 года были номинированы на престижные телевизионные награды 408 раз и получили совокупно 117 призов.

12.07.2021 Автор: Виолетта Палий