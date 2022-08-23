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Минкультуры объявило фильмы, которые получат дофинансирование в связи с санкциями в отношении России

Автор: БК

23 августа 2022

Субсидии выделят 13 проектам, еще шесть внесены в резерв

Министерство культуры РФ представило перечень фильмов, которые получат субсидии из федерального бюджета в 2022 году на дофинансирование производства в связи с введением политических и экономических санкций странами, совершающими недружественные действия в отношении России, граждан России или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями стран или гособъединений и (или) союзов ограничительных мер. Всего экспертный совет Минкультуры РФ рассмотрел 25 проектов, допущенных ко второму этапу отбора.

К получению субсидии рекомендованы 13 игровых фильмов: 

Наименование организации кинематографии

Название проекта

1

ООО «АННИКО ФИЛМС»

ДЕВКА-БАБА

2

ООО «ВИШ Медиа»

КРЕЦУЛ

3

ООО «Кей Ди Студиос»

ПОД КУПОЛОМ 

4

ООО «Кинокомпания «Пассажир»

ЗА НАШИМ ДОМОМ САД

5

ООО «Кинокомпания «СТВ»

ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ

6

ООО «Компания «Новые люди»

НАВОДНЕНИЕ

7

ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»

ДЖОНДЖОЛИ

8

ООО «План 9»

СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ

9

ООО «Силви»

ЯША И ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ

10

ООО «Студия «СЛОН»

АГНИЯ

11

ООО «Телесто-фильм»

БЕЛОЙ ДОРОГИ!

12

ООО «ТРУМЕН ПИКЧЕРЗ»

ЧУВСТВА АННЫ

13

ООО «Форест-Фильм»

КАНИКУЛЫ

 

В резерв на получение субсидии внесены шесть игровых фильмов: 

№ 

Организация-заявитель 

Название проекта

1

ООО «ВЕГА ФИЛЬМ»

КЛИКУШЕСТВО

2

ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН»

ТАНЯ И ВОЙНА

3

ООО «Кей Ди Студиос»

ЗАБЫТЫЕ БОГИ

4

ООО «Киностудия Соль»

СТЕПНЫЕ БОГИ

5

ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»

СКАЗКИ ГОФМАНА

6

ООО «Републик»

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