Минкультуры объявило фильмы, которые получат дофинансирование в связи с санкциями в отношении России

Субсидии выделят 13 проектам, еще шесть внесены в резерв

Министерство культуры РФ представило перечень фильмов, которые получат субсидии из федерального бюджета в 2022 году на дофинансирование производства в связи с введением политических и экономических санкций странами, совершающими недружественные действия в отношении России, граждан России или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями стран или гособъединений и (или) союзов ограничительных мер. Всего экспертный совет Минкультуры РФ рассмотрел 25 проектов, допущенных ко второму этапу отбора.

К получению субсидии рекомендованы 13 игровых фильмов:

№ Наименование организации кинематографии Название проекта 1 ООО «АННИКО ФИЛМС» ДЕВКА-БАБА 2 ООО «ВИШ Медиа» КРЕЦУЛ 3 ООО «Кей Ди Студиос» ПОД КУПОЛОМ 4 ООО «Кинокомпания «Пассажир» ЗА НАШИМ ДОМОМ САД 5 ООО «Кинокомпания «СТВ» ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ 6 ООО «Компания «Новые люди» НАВОДНЕНИЕ 7 ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО» ДЖОНДЖОЛИ 8 ООО «План 9» СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ 9 ООО «Силви» ЯША И ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ 10 ООО «Студия «СЛОН» АГНИЯ 11 ООО «Телесто-фильм» БЕЛОЙ ДОРОГИ! 12 ООО «ТРУМЕН ПИКЧЕРЗ» ЧУВСТВА АННЫ 13 ООО «Форест-Фильм» КАНИКУЛЫ

В резерв на получение субсидии внесены шесть игровых фильмов: