Минкультуры объявило фильмы, которые получат дофинансирование в связи с санкциями в отношении России
Субсидии выделят 13 проектам, еще шесть внесены в резерв
Министерство культуры РФ представило перечень фильмов, которые получат субсидии из федерального бюджета в 2022 году на дофинансирование производства в связи с введением политических и экономических санкций странами, совершающими недружественные действия в отношении России, граждан России или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями стран или гособъединений и (или) союзов ограничительных мер. Всего экспертный совет Минкультуры РФ рассмотрел 25 проектов, допущенных ко второму этапу отбора.
К получению субсидии рекомендованы 13 игровых фильмов:
|
№
|
Наименование организации кинематографии
|
Название проекта
|
1
|
ООО «АННИКО ФИЛМС»
|
ДЕВКА-БАБА
|
2
|
ООО «ВИШ Медиа»
|
КРЕЦУЛ
|
3
|
ООО «Кей Ди Студиос»
|
ПОД КУПОЛОМ
|
4
|
ООО «Кинокомпания «Пассажир»
|
ЗА НАШИМ ДОМОМ САД
|
5
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ
|
6
|
ООО «Компания «Новые люди»
|
НАВОДНЕНИЕ
|
7
|
ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»
|
ДЖОНДЖОЛИ
|
8
|
ООО «План 9»
|
СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
|
9
|
ООО «Силви»
|
ЯША И ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ
|
10
|
ООО «Студия «СЛОН»
|
АГНИЯ
|
11
|
ООО «Телесто-фильм»
|
БЕЛОЙ ДОРОГИ!
|
12
|
ООО «ТРУМЕН ПИКЧЕРЗ»
|
ЧУВСТВА АННЫ
|
13
|
ООО «Форест-Фильм»
|
КАНИКУЛЫ
В резерв на получение субсидии внесены шесть игровых фильмов:
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
ООО «ВЕГА ФИЛЬМ»
|
КЛИКУШЕСТВО
|
2
|
ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН»
|
ТАНЯ И ВОЙНА
|
3
|
ООО «Кей Ди Студиос»
|
ЗАБЫТЫЕ БОГИ
|
4
|
ООО «Киностудия Соль»
|
СТЕПНЫЕ БОГИ
|
5
|
ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»
|
СКАЗКИ ГОФМАНА
|
6
|
ООО «Републик»
|
НЕВИДИМЫЙ МОЙ