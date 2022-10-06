Минкультуры подвело итоги отбора фильмов о глобальных изменениях в истории современной России
Автор: БК
6 октября 2022
Ведомство выделит госсубсидию фильму «Музыкант»
Экспертный совет по игровому кино Минкультуры представил итоги отбора полнометражных фильмов о глобальных геополитических и социальных изменениях в истории современной России, которые претендуют на получение госсубсидий в 2022 году.
По итогам питчинга субсидию на производство получит проект режиссера Давида Дадунашвили и продюсера Софьи Митрофановой МУЗЫКАНТ (ООО «А П Интертеймент»). Фильм расскажет историю европейского музыканта, который оказывается на Украине во время проведения СВО и становится свидетелем преступлений Киевского режима против своего народа.
Всего в ведомство было подано девять заявок, из них до очной защиты были допущены два фильма.
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