Минкультуры подвело итоги отбора фильмов о глобальных изменениях в истории современной России

Ведомство выделит госсубсидию фильму «Музыкант»

Экспертный совет по игровому кино Минкультуры представил итоги отбора полнометражных фильмов о глобальных геополитических и социальных изменениях в истории современной России, которые претендуют на получение госсубсидий в 2022 году.

По итогам питчинга субсидию на производство получит проект режиссера Давида Дадунашвили и продюсера Софьи Митрофановой МУЗЫКАНТ (ООО «А П Интертеймент»). Фильм расскажет историю европейского музыканта, который оказывается на Украине во время проведения СВО и становится свидетелем преступлений Киевского режима против своего народа.

Всего в ведомство было подано девять заявок, из них до очной защиты были допущены два фильма.