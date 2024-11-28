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1 декабря на KION стартует сериал «Первый номер»

Автор: БК

28 ноября 2024

Одним из создателей сериала выступил Игорь Мишин

1 декабря в онлайн-кинотеатре KION стартует «Первый номер», снятый режиссером Климом Козинским по сценарию Сергея Минаева. Созданием проекта занималась компания MEDIASLOVO Данилы Шарапова и Петра Анурова при активном участии Игоря Мишина, генерального продюсера KION. 

«Первый номер» – один из самых ожидаемых сериалов года со звездным актерским составом, чья премьера с успехом состоялась в сентябре на фестивале «Новый сезон». Это трагикомичная история о некогда успешном писателе, которому выпадает шанс перезапустить известный журнал, а заодно и собственную жизнь. В ролях – Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко и многие другие звезды российского кино и шоу-бизнеса. 

«Первый номер» – один из наиболее громких и долгожданных проектов в резюме Игоря Мишина, успешного продюсера и медиаменеджера, чья карьера в теле- и кинобизнесе длится уже четвертое десятилетие. В настоящий момент Мишин оказался в непростой и несправедливой ситуации, и нам кажется важным вспомнить его вклад в развитие российской медиаиндустрии.

Карьера Мишина в отрасли фактически началась в феврале 1991 года, когда он выступил основателем и генеральным директором негосударственной телекомпании «Четвёртый канал» – первого коммерческого телеканала Свердловска.

После этого Игорь становится сквозной фигурой всей истории российских медиа. В его резюме – запуск телесети REN-TV, создание компаний «Видео Интернешнл» и «ТНТ-Телесеть», телеканала «Ермак» и множества других проектов.

В 2006-2007 годах Мишин занимает пост генерального директора «Амедиа», а в 2011 приходит в A-One Concept Media Inc на должность президента.

В 2014 году Игорь был назначен на пост генерального директора ОАО «ТНТ-Телесеть». В этот период завершается сделка по приобретению каналом продакшн-компании Good Story Media, а в эфире вещателя выходят «Физрук», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Сладкая жизнь», шоу «Танцы».  

Также благодаря Мишину на телевидении появился поддерживающий российское авторское кино «Открытый показ» и программа о киноиндустрии «Такое кино».   

В сентябре 2019 года в карьере Мишина происходит новый поворот – он занимает должность вице-президента ПАО «МТС» и приступает к развитию медиабизнеса компании. В апреле 2021 года Мишин создает с нуля онлайн-кинотеатр KION. Стриминг выходит на уже во многом сложившийся к тому моменту и высококонкурентный рынок – и за счет сильного изначального пакета эксклюзивов и дальнейшего стабильного производства ориджиналсов стремительно занимает на нем свою нишу. С 1 января 2023 года Игорь Мишин является генеральным продюсером стриминга.

С 2016 года Мишин занимается консультированием сценаристов сериалов и полнометражных фильмов, а также проведением мастер-классов и семинаров в киношколах Москвы.

Обширная фильмография Игоря Мишина включает множество различных проектов, от скромных авторских картин до высокобюджетных фильмов и сериалов. Среди них: получившие в Венеции приз ФИПРЕССИ, приз за лучшую операторскую работу и приз экуменического жюри ОВСЯНКИ, ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ, МАТЬ МОЕГО СЫНА, ДЕНЬ ГОРОДА, ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ, ОБЩАГА, «Хрустальный», «Клиника счастья», «Кеша должен умереть», «Танго на осколках», «Первый номер». Мишин выступил продюсером в том числе победителя «Маяка» этого года, криминальной драмы КОНЧИТСЯ ЛЕТО.

Также Игорь активно участвует в благотворительной деятельности. В частности, с 2020 года он сотрудничает с Культурно-благотворительным фондом Action, оказывающим помощь детям и взрослым, попавшим в сложную ситуацию.

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