Видеосервис more.tv анонсировал новинки сентября 2022 года

Новый сезон «‎Рассказа служанки», эксклюзивные проекты и другое

С 9 сентября — «‎Стая» (в подписке на more.tv, коэксклюзив)

По сюжету юные правонарушители в рамках экспериментальной программы отправляются в горы. Они настолько разные, что вряд ли когда-нибудь встретились бы в обычной жизни. Каждый — яркая личность со своей мрачной историей. Каждому придется по-новому раскрыться в диких условиях. Им предстоит проложить тропу через опасный горный перевал под контролем психолога-воспитателя Риты (Агата Муцениеце). Все меняется, когда ночью в палаточном лагере происходит трагедия. Подростки понимают, что будут главными подозреваемыми, и решают бежать, взяв Риту в заложницы. На их поиски отправляются муж Риты (Макар Запорожский) и отец одного из ребят (Александр Робак), не подозревая, что им предстоит узнать и с чем столкнуться в процессе. Харизматичные юные герои посреди дикой природы начинают строить новую жизнь и превращаются в настоящую «стаю». Правда, в команде есть тот, кто никогда не должен был оказаться в экспедиции — человек, который раскроет в ребятах самые темные стороны.

В сентябре — ‎‎«‎Надвое» (линейка more originals, в подписке на more.tv, коэксклюзив)

Новый проект режиссера Валерия Тодоровского рассказывает историю двух друзей-коллег, направленных из Москвы в рядовую командировку, которая неожиданно меняет жизнь обоих. Давно женатый сдержанный умник Костя (Данила Козловский) и молодой раскованный шутник Саня (Александр Петров) обожают вести философские и ироничные разговоры о женщинах. В Питере они знакомятся сначала с эксцентричной тусовщицей Ирой (Ирина Старшенбаум), а позже — с загадочной виолончелисткой Настей (Елизавета Базыкина). Две эти встречи делят жизни Кости и Сани надвое.

С 15 сентября — ‎«‎Рассказ служанки» (5 сезон, эксклюзивно в подписке на more.tv)

После убийства командора Уотерфорда Джун (Элизабет Мосс) продолжает на расстоянии сражаться с Галаадом и пытается воссоединиться с дочерью Ханной, оставшейся на вражеской территории. Тем временем влияние Галаада охватывает Канаду. Овдовевшая Серена Уотерфорд планирует установить власть в Торонто. Командор Лоуренс хочет провести реформы в Галааде и возглавить республику, а помогает ему в этом Тетка Лидия.

С 5 сентября — «‎Классная Катя»

Чтобы поднять рейтинг среди жителей города, подмосковный мэр отправляет свою дочь работать в школу. Теперь дерзкой и капризной Кате предстоит усмирить банду старшеклассников, найти общий язык со старшим поколением учителей и навсегда изменить жизнь обычной подмосковной школы. Роли в сериале исполнили Даня Милохин, Гоша Куценко, Валерия Астапова, Алена Бабенко, Михаил Кремер, Антон Лаврентьев, Луиза-Габриэла Бровина, Маргарита Дьяченкова, Светлана Коновалова и другие.