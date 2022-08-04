Neon изучает возможности собственной продажи

Инди-компания обратилась к инвестиционным аналитикам

Независимая кинокомпания Neon изучает возможности по поиску дополнительного финансирования, сообщает The New York Times. Компания обратилась к инвестиционному банку Raine, чтобы его эксперты провели анализ ее активов и дали оценку ее рыночной стоимости. В пакете независимого игрока такие инди-хиты последних лет как ПАРАЗИТЫ и ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ.

Согласно данным инсайдеров, руководители Neon попросили экспертов Raine изучить возможности продажи части активов компании или всего бизнеса целиком. По словам собеседников TNYT, нет никаких гарантий, что запущенный процесс приведет к продаже компании. На данный момент никаких сумм, во сколько могут быть оценены активы Neon, озвучено не было.

Любопытно, что Neon начала искать дополнительные источники финансирования спустя лишь пять месяцев после того, как другой лидер независимого рынка, компания A24 провернула довольно крупную сделку. Студия, ответственная за появление на свет инди-хитов ЛЕДИ БЕРД, ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ и многих других, продала миноритарный пакет акций за $225 млн, что подразумевает общую оценку активов компании в $2,5 млрд. В последние годы в Голливуде многие независимые продюсерские компании извлекли немало выгоды из контентного бума и гонки стриминг-сервисов. Инвесторы обивали пороги продакшн-компаний Риз Уизерспун, Леброна Джеймса и Уилла Смита, делая ставку на рост спроса на фильмы и телешоу в надежде на серьезные дивиденды в будущем.

Компания Neon была запущена на голливудскую орбиту в 2017 году Томом Куинном и Тимом Лигом, основателями сети кинотеатров Alamo Drafthouse. Сделав ставку на качественные сценарии и вдумчивых режиссеров в эпоху крупных супергеройских франшиз, Neon быстро завоевала в Голливуде большой авторитет. Компания сознательно делает ставку на театральный прокат, хотя все больше продакшенов, работающих в инди-сегменте, уводит свои фильмы на стриминг-сервисы. Одним из главных достижений в истории Neon является дистрибуция каннского триумфатора ПАРАЗИТЫ режиссера Пон Джун Хо. Фильм-обладатель Золотой Пальмовой Ветви заработал $53 млн в одних только США и $263 млн - по всему миру. В последнее время Neon стремилась развивать международное направление дистрибьюторской деятельности, а также изучала новые возможности в сфере телевидения и стриминг-вещания. Ближайшие предстоящие релизы компании – проекты ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ Роберта Остлунда и музыкальная документалка MOONAGE DAYDREAM про Дэвида Боуи.

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